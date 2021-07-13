Suudi Arabistan'ın Kovid-19 nedeniyle hava sahasını kapattığı BAE'deki Mısırlı işçilerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'a gitmek isteyen Mısırlı 2 bine yakın işçinin, Riyad yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle hava sahasını kapattığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bekleyişi devam ediyor.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, BAE üzerinden Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yüzlerce Mısırlı, hava sahasının kapatılması üzerine bu ülkede mahsur kaldı.

Mısır Göç Bakanlığının, ülkeye geri dönmek isteyen vatandaşlar için gerekli çalışmaları başlattığı belirtildi.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" televizyonuna bağlanarak açıklamalarda bulunan Mısır Göç Bakanı Nebile Mukrim, "Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle aralarında BAE'nin de bulunduğu bir dizi ülke üzerinden aktarmalı uçuşu şart koşmuştu. Bundan dolayı kimisi şahsi olarak, kimisi de seyahat acenteleri aracılığıyla BAE'ye gitti." ifadelerini kullandı.

Mukrim, BAE'de 14 günlük karantina sürelerini tamamlamalarının akabinde Suudi Arabistan'ın Kovid-19 nedeniyle hava sahasını kapatması nedeniyle Mısırlıların bu ülkede mahsur kaldığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve aldığı tedbirlere saygı duyduklarını dile getiren Mukrim, mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçildiğini ve 8 Temmuz'dan itibaren Kahire'ye dönüşlerinin aşamalı şekilde başlatıldığını kaydetti.

Mukrim ayrıca, BAE'de mahsur kalan Mısırlıların bir kısmının Suudi Arabistan'a geçmek üzere yeniden 14 gün karantinada kalma şartıyla Umman ve Ürdün'e gittiğini, 1995 kişinin ise Mısır'a dönmek için başvuruda buluğunu aktardı.