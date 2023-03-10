Suzan Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Deprem Bölgelerinde Yaşayanlar Biliyor Neyin Ne Olduğunu. Kim Doğru Kim Yanlış Takdir Halkımızındır" - Son Dakika
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Suzan Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Deprem Bölgelerinde Yaşayanlar Biliyor Neyin Ne Olduğunu. Kim Doğru Kim Yanlış Takdir Halkımızındır"

10.03.2023 17:04
Suzan Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Deprem Bölgelerinde Yaşayanlar Biliyor Neyin Ne Olduğunu. Kim Doğru Kim Yanlış Takdir Halkımızındır"

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözleriyle ilgili “Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanı’nın sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır” açıklamasını yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır" açıklamasını yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da yaşananlara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şahin'in açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz yaralıyız. Biz dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz, sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz… Dürüst olalım dürüst. İskenderun'da ne var, diyor. İskenderun'da kruvazör gemi var. Bunun yanında İskenderun'da çadır da var, konteyner de var. Dersin ki, İskenderun'a geldin mi? Evet geldim. Ama senin haberin yoksa ben ne yapayım. Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler. Orada sağ olsun belediye başkanı arkadaşımız, büyük bir gayretle aile çalışıyorlar. Belki ondan da haberi yoktur. Ama dedim ya biz dertliyiz. Bunların derdi yok."

"KİM DOĞRU KİM YANLIŞ TAKDİR HALKIMIZINDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Şahin, şu paylaşımları yaptı:

"Ben Türkiye'nin vekiliyim. İskenderun'da depreme yakalandığım için ilk günler oradaydım. Nefes veren milletin sesi olup, milletin Meclis'inde yaşadıklarımızı anlattım. Gelmediniz demiyorum, 'tedbir almadınız, kurtarma yapmadınız, üç gün arama kurtarma ekipleri gelmedi, geldiğinde de malzeme eksikti, insanları ölüme terk ettiniz' diyorum!

Günlerce uğranmayan göçükler oldu, hala da var. Şimdi de '33. gündeyiz barınma sorununu hala çözmediniz' diyorum. Bir kez daha çağrımızı yineleyip halkımızın eksiklerinin giderilmesini istiyorum. Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır..."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Suzan Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Deprem Bölgelerinde Yaşayanlar Biliyor Neyin Ne Olduğunu. Kim Doğru Kim Yanlış Takdir Halkımızındır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suzan Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Deprem Bölgelerinde Yaşayanlar Biliyor Neyin Ne Olduğunu. Kim Doğru Kim Yanlış Takdir Halkımızındır" - Son Dakika
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