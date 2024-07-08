SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç - Son Dakika
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Otomobil

SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç

SWM Motor, Türkiye\'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç

Çinli Shineray Group bünyesindeki SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladı. Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group CEO'su Anton Chernov, ''Yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir tesis üzerinde çalışıyoruz'' dedi.

08.07.2024 09:36
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Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladı.

AGRESİF BÜYÜMEYİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIDILAR

Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group'tan yapılan açıklamaya göre, SWM Motor, 2023 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarını, global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirledi. Şirket, bu kapsamda Türkiye'de üretim yapmak için başvuruda bulundu. ATMO Group, üretim girişimiyle agresif büyümesini yeni bir seviyeye taşıdı.

HER GEÇEN GÜN ÜRÜN GAMINI GENİŞLETİYORLAR

SWM Motor, kısa süre önce giriş yaptığı Türkiye pazarında G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleriyle Türk tüketicisinin karşısına çıktı. SWM Motor Türkiye, haziran ayı itibarıyla G05 isimli yeni D-SUV modeliyle ürün gamını genişletti.

SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç

"YILDA 50 BİNDEN FAZLA ARAÇ ÜRETECEĞİZ"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşleri yer alan ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, markaya Türkiye'de ilginin yoğun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı; "ATMO Group olarak Türkiye'de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye'deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı. Gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak. Türkiye'de üretim için aylar öncesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır."

TİCARİ ARAÇLAR DA ÜRETECEKLER

Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç

"TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME AÇISINDAN YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP"

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu da Türkiye'de markaya yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı; "Son dönemdeki yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte mevcut iş modelimizi, yerel üretim seçeneklerini de içerecek şekilde gözden geçirmeye başladık. Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz. Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda. İlk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye'de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye'deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye, CEO, Otomobil, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • onur pari: Nike ucuz iş gücü olduğu için nasıl Tayland'da Çin'de vs üretim yapıyorsa aynısı. Çin de bize aynı muameleyi çekiyor. Bazıları da bayrak asmaya kalkar şimdi. 9 5 Yanıtla
    Hursit Yavas: Yanılıyorsun çünkü bu tarz fabrikalar çalışanlara asgari ücret vermez ! 3 8

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