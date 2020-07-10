T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı - Son Dakika

T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğinde, dijital ortam üzerinden düzenlenen "TR 83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı", OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğinde, dijital ortam üzerinden düzenlenen "TR 83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı", OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın moderatörlüğünde gerçekleşti.


Katılımcıların kaynak verimliliğiyle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme yapmasının ardından anket çalışmasıyla tamamlanan çalıştayda; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED) Başkanı Orhan Turan, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Başkanı Bahri Uğurlu, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı İsmail Okutgen, Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı Münevver Uğurlu, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kerem Tüfekçi, iş adamları ve akademisyenler yer aldı.


"Kaynak verimliliği çalışmalarımızdan elde ettiğimiz çıktılara göre mali destek programımızı şekillendireceğiz"


Selamlama konuşmalarıyla başlayan çalıştayda söz alan OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, "Yüksel Ardalı Hocamızla birlikte kaynak verimliliği kapsamında saha taraması yaparak kendi bölgemizin durumunu, ihtiyaçlarını ve burada yapılabilecekleri tespit ettik ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Kaynak verimliliği dendiğinde malzeme ve enerji yeterliliği anlaşılıyor ama biz bunun ötesinde düşünüyoruz. Sürecin iyileştirilmesinin yanı sıra insan kaynağı, finansal kaynak gibi tüm kaynaklarla ilgileniyoruz. Çalışmalarımızın sonunda ise işletmelerden ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerinden elde ettiğimiz çıktılara göre, ilerleyen dönemdeki mali destek programlarımızı şekillendirmek istiyoruz. Destek araçlarımızı duruma göre yeniden kurgulamak istiyoruz" dedi.


Dijital dönüşüm ve kaynak verimliliği konularında eğitim ihtiyacı olan işletmeler için 1 Temmuz itibarıyla başvurabilecekleri teknik destek programı hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Genel Sekreter Vekili Şahin, "Çok güzel ihtiyaçlara deva olmayı umuyoruz. Amacımız işletmelerin önünü açacak eğitim ve danışma hizmeti verebilmek" diye konuştu.


OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başarılı geçmesini diledi. Genel Sekreter Vekili Şahin, OMÜ'ye de OKA'nın çalışmalarına verdiği destek için teşekkür etti.


" Türkiye'de çevrimiçi iletişimi ilk başlatan ve en iyi yöneten üniversiteyiz"


Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de, "Bu nedenle de dijital ortam oldukça önem kazandı. Üniversite olarak ise bu süreci çok başarılı geçirdik. Türkiye'de çevrimiçi iletişimi ilk başlatan ve en iyi yöneten Üniversite olduğumuzu belirtmek istiyorum. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler de bu sonucu gösteriyor. Kaynaklarımızı verimli kullanarak örgün öğretim seviyesinde uzaktan eğitim yürüttük" değerlendirmesinde bulundu.


İhtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğunu kaydeden Rektör Vekili Mehmet Ali Cengiz, "Bu nedenle bir optimizasyon sorunu var. Bunun çözümü de kaynak verimliğidir. Konunun istatistik tarafıyla ilgili fazlasıyla çalışmalar yaptık. Öncelikle temel olarak hammadde, enerji ve su kaynaklarının verimliliğini belirleyecek daha sonra da verimliliğin miktarını ölçerek verimliliği etkileyen faktörleri ortaya kayacağız" şeklinde konuştu.


OMÜ'nün kaynaklarını verimli kullanmada oldukça özenli davrandığının altını çizen Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, çalıştayın Samsun'un ve Karadeniz Bölgesinin gelişimine ışık tutacak sonuçlar doğuracağına olan inancını dile getirdi.


ORKASİFED Başkanı Bahri Uğurlu, SAMSİAD Başkanı İsmail Okutgen ve SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu da başında bulundukları kurumların kaynak verimliliği ile ilgili faaliyetleri hakkında bilgi vererek çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.


"Verimlilik seferberliği başlatılması gerekiyor"


Enerji verimliliği konusunda uzman olduğunu ifade eden TURKONFED Başkanı Orhan Turan da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: " Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat bölgesini kapsayan TR 83 Bölgesi, aynı zamanda TURKONFED'in üye konfederasyonlarından. Çalıtayın üretirken ve tüketirken verimlilik mottosunun, TURKOFED'in üretim ekonomisi üzerine verimlilik ve değer oluşturma mottosuyla örtüştüğünü mutlulukla söyleyebilirim. Her alanda kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Hammaddeden enerjiye, insan kaynağından finansmana kadar tüm üretim zincirini harekete geçirmeden ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün önünde bir duvarla karşılaşırız. Bu nedenle, kaynakların doğru bir strateji belirlenerek kullanılmasını sağlayacak ve tüm paydaşları sürece dahil edecek bir verimlilik seferberliği başlatılması gerekiyor."


"Hammaddelerin daha tehlikesiz olanını bulmak için AR-GE faaliyetleri yürütüyoruz"


İş adamı Bülent Üstündağ da, "Kaynak verimliliğini çok önemsiyoruz. Firmamızda çevre yönetim sistemini 10 yıldır sürdürerek sürekli iyileşme anlayışıyla da takip eden bir yönetim anlayışımız var. Ayrıca tüm kaynaklarının kullanımını optimum seviyede takip etmek ve elde edilen verilerle iyileşmesini sağlayabilen sistemimiz var. Atık sisteminde ihtiyaç duyulan tüm verileri de bu sistemden alıyoruz. Bir sonraki aşamada ise kullanılan hammaddelerin daha tehlikesiz olanını bulmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını desteğiyle Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.


Kauçuk ve plastiği daha az kullanmak ve kullanılanı da yeniden sistem içine katmak için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Üstündağ, "Ambalaj atığının azalması için de geri dönüşümlü kasa kullanımını arttırdık. Bu sayede ormanlarımız karton ihtiyacı için kesilmesinin önüne geçmiş olduk" bilgilerini verdi.


"Devamlılığı olan çalışmalar yürütmek istiyoruz"


Selamlama konuşmalarının ardından Rektör Danışmanı ve OMÜ'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin yürütücüsü Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise, "TR 83 Bölgesinde Kaynak Verimliliği Çalışmaları" konulu bilgilendirici bir sunum yaptı. Prof. Dr. Ardalı, bu konuda dünyanın ve Türkiye'nin yürüttüğü faaliyetleri açıklayarak Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan TR 83 Bölgesinde yapılanları ve yapılması gerekenleri özetledi.


Kaynakların, kapasitenin ve yaşam döngüsünün boşa harcanmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yüksel Ardalı, "TR 83 Bölgesinde kaynak verimliliğiyle ilgili bir kereliğine değil, planlı ve programlı bir şekilde devamlılığı olan çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu sürece de tüm toplumu, çevreyi ve ekonomiyi dahil edeceğiz" dedi.


Genel bir değerlendirmenin ardından yapılan anket çalışmasıyla çalıştay sona erdi. - SAMSUN

Mehmet Ali Cengiz, Samsun, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı - Son Dakika Ekonomi
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