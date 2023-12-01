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Tahir Büyükakın ile down sendromlu çocuğun videosu yüreklere dokundu - Son Dakika

Tahir Büyükakın ile down sendromlu çocuğun videosu yüreklere dokundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla Cumhuriyetin 100. yılında 100 özel eğitim sınıfını hizmete açtı. Açılışta down sendromlu bir genç ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın samimi görüntüleri yürekleri ısıttı.

01.12.2023 - 17:12,  Güncelleme: 17:16
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek ve çocukların sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için özel eğitim sınıfları açıyor. Açılışta özel öğrencilerin yaşama katılmalarını önemsediklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile down sendromlu bir genç arasında yaşanan samimi görüntüler ise izleyenlere "Pamuk gibi olduk" dedirtti.

"HARİKA OLMUŞ NE KADAR GÜZEL"

Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videonun altına "Böyle güzel insanlar neden siyasette az? Biz nerede yanlış yapıyoruz?", "Samimiyet tüm kalplerde aynı sıcaklığı verir", "Çok güzelsin başkanım", "Harika olmuş, ne kadar güzel", "Başkanın tepkisi çok iyi ama", "Gözlerim doldu, demek ki size güvenmişler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Tahir Büyükakın ile down sendromlu çocuğun videosu yüreklere dokundu

YENİ DÖNEMDE HEDEF 156 ADET SINIF AÇMAK

2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul öncesi ile liseye kadar olan tüm eğitim düzeylerinde uygun olan 12 ilçede 72 okula 100 özel eğitim sınıfı Başkan Büyükakın'ın talimatıyla kuruldu. 'Özel Eğitim Sınıflarının Donanım Ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi' projesiyle ilk olarak 55 adet sınıf (hafif zihinsel), 31 adet sınıf (hafif otizm), 3 adet sınıf (orta ağır otizm), 11 adet sınıf (orta ağır zihinsel) hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim- öğretim yılında da 156 adet daha özel sınıf açmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Engelleri Kaldırıyoruz' programıyla sınıflar tanıtıldı.

Tahir Büyükakın ile down sendromlu çocuğun videosu yüreklere dokundu

"OĞLUM OLMASAYDI BU KADAR ANLAYAMAZDIM"

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, "3 günlükken oğlum hastalandı. O olmasaydı ben bu işi bu kadar anlayamazdım. O olmasaydı bu projeler yine yapılacaktı. Ama ben bu işe bu kadar hakim olamayacaktım. Eskiden sakat denilirdi. Daha sonra engelli denmeye başladı. Şimdi 'özel densin' deniliyor. Mesele sadece kelime değil. Farkındalık lazım. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız bir proje. 100 sınıf yaptık. Bunu 256'ya çıkaracağız. Sınıflarımızın önce fiziksel şartları hazırlandı. Her gereksinim grubuna göre özel sınıflar hazırladık. Daha sonra materyaller hazırlandı. Sivil Toplum Kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bu öğrencilerimize yetecek öğretmenimiz yok. Bunu STK'lar ile kapatabiliriz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2 engelsiz yaşam merkezi inşa ediyoruz. Birisi Gebze'de, diğeri İzmit'te. Her şeyi düşünüldü ve özel olarak tasarlandı. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için 'Ben de Varım' projesini başlattık. Sanatta ben de varım diye başladı, sporla devam etti. Yazar ve sporcularla özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdik. Becerilerine göre çocuklarımız spora ve sanata yönlendiriliyor" dedi.

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SON DAKİKA: Tahir Büyükakın ile down sendromlu çocuğun videosu yüreklere dokundu - Son Dakika
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