Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu, Luyindama'nın Cezasını Onadı

Tahkim Kurulu, Luyindama'nın Cezasını Onadı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama'nın 2 maçlık men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Luyindama'nın Cezasını Onadı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama'nın 2 maçlık men cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu 11 Nisan 2019 günlü (20) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Kayseri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.02.2019 tarih ve E.2018/694- K.2019/28 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcu Sefa Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/654- K.2019/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcu Sefa Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/5- K.2019/76 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcu Matteo Ferrari ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.09.2018 tarih ve E.2017/659- K.2018/435 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına, - Davacı futbolcunun alacak talebinin reddine, Yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oy çokluğu ile,

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama ile ilgili PFDK'nın 09.04.2019 tarihli E.2018-2019/823 K.2018-2019/987 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine,

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:39 Kaynak: İHA
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