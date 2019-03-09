Tahran'da Beethoven'ın 250'nci Doğum Günü Anısına Konser
14 dakika önce
İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına başkent Tahran'da konser verdi.
İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran
Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven
'ın 250'nci doğum günü anısına başkent Tahran'da konser verdi.
Başkent Tahran'daki Vahdet Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Avusturya
'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, Avustralya
'nın Tahran Büyükelçisi David Yan Biggs ve İsviçre
'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner katıldı. Konserde Türkiye
, Almanya
, Güney Kore
, İtalya
ve Vatikan
'dan da diplomatlar hazır bulundu.
Konserde Beethoven'ın meşhur 9'uncu Senfonisi seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:50 Kaynak: AA
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