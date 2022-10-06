Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi

06.10.2022 18:50

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren gruplar başkent Tahran'da yönetime destek mitingi düzenledi.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren gruplar başkent Tahran'da yönetime destek mitingi düzenledi.

Son haftalarda birçok kez Mahsa Emini protestolarına sahne olan İmam Hüseyin Meydanı'nda bu kez yönetim yanlıları vardı.

Meydanı dolduran kalabalık, yönetim yanlısı sloganlar atarak ülkede bir süredir devam eden protestolara tepki gösterdi.

Çok sayıda kadının da yer aldığı mitingde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar da atıldı.

YORUMLAR
500
AB İran'a ek yaptırımları gündemine alıyor AB İran'a ek yaptırımları gündemine alıyor Tahran'da yönetime destek yürüyüşü yapıldı Tahran'da yönetime destek yürüyüşü yapıldı
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:10 Tayland'da feci olay! Eski polis 22'si çocuk 37 kişiyi öldürüp, ailesini katlettikten sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 01:06:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement