Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara tepki gösteren gruplar başkent Tahran'da yönetime destek mitingi düzenledi.

Son haftalarda birçok kez Mahsa Emini protestolarına sahne olan İmam Hüseyin Meydanı'nda bu kez yönetim yanlıları vardı.

Meydanı dolduran kalabalık, yönetim yanlısı sloganlar atarak ülkede bir süredir devam eden protestolara tepki gösterdi.

Çok sayıda kadının da yer aldığı mitingde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar da atıldı.