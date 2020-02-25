Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

6 saat önce

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, System.String[]

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.


Tahran - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yaptı. Ankara'ya indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen o anlar kameralara yansıdı. - ANKARA

Esenboğa Havaalanı, İstanbul, Ankara, Tahran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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