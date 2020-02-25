Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.



Tahran - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yaptı. Ankara'ya indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen o anlar kameralara yansıdı. - ANKARA