Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika

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Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
6 saat önce
Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.
Tahran - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yaptı. Ankara'ya indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen o anlar kameralara yansıdı. - ANKARA
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