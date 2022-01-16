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TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ - Son Dakika

TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

16.01.2022 10:21
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı.

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı. Tasmayla dolaştırılan sevimli gelincik ilgi odağı oldu. İspanyol turist bir aylıkken aldığı gelinciği, arkadaşının köpeğinin emzirerek beslediğini söyledi.

İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı. Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü. Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.

İSPANYA'DA BIRAKAMAYINCA ONU DA GETİRDİ

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi. Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü. Bazıları kişiler fotoğraf çekerken bazı kişiler de gelinciği sevdi.

EVDEKİ KÖPEK EMZİREREK ANNELİK YAPTI

Serkan İvedi Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı. İspanya Kanarya Adaları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik. 1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli köpeğimiz onu emzirerek annelik yaptı diye konuştu.

TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Kanarya Adaları, İspanya, turist, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİM'DE TASMA TAKTIĞI GELİNCİKLE GEZDİ; GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ - Son Dakika
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