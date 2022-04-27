Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı! - Son Dakika

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gezi Davası'nda verilen cezalar, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim'de protesto edildi.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan (51) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.