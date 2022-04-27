Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı! - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!

27.04.2022 00:41

Gezi Davası'nda verilen cezalar, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim'de protesto edildi. İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi Davası' protestoları ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gezi Davası'nda verilen cezalar, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim'de protesto edildi.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan (51) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Taksim'deki Gezi Davası protestolarına tutuklama!
Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
YORUMLAR
500
Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi Gezi Davası'nda Verilen Cezalar Taksim'de Protesto Edildi Gezi Davası'nda Verilen Cezalar Taksim'de Protesto Edildi

İstanbul Valiliği, Osman Kavala, Protesto, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı! - Son Dakika


Son Dakika
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
23:27 Apandisiti patlayan Eser Yenenler ameliyata alındı! Durumunun iyi olduğu öğrenildi
23:20 İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi
23:01 Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi! Maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi
22:31 Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 00:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement