Taksim Meydanı'nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar

01.04.2023 10:13

Taksim Meydanı'nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı.

Taksim Meydanı'nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı. Kadının yaklaşık 50 bin liralık cep telefonunu çalan şahıs Talimhane'de esnaf tarafından çay bardağı fırlatılıp çelme takılarak yakalandı. B Bölge Güven Timleri tarafından gözaltına alınan kapkaççı tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurda 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnada yaklaşık 50 bin lira değerinde olan cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. O esnada kadının karşısından gelen bir şahıs, bu durumu fırsat bilerek ve kadının dalgınlığından yararlanarak telefonunu kapkaç yaptı. Şahıs ardından koşarak kaçarken, kadın ise çığlık atarak onu peşinden kovalamaya başladı. Talimhane'ye giren kapkaççıya, kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Çay bardağı fırlatıp, çelme taktılar

Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri tarafından şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu Beşir H.Ç.A.'nın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Taksim, turist, İran, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim Meydanı'nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar - Son Dakika
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