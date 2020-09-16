SPOR Tamer Tuna Yine kazanarak dönmek istiyoruz - Son Dakika

SPOR Tamer Tuna Yine kazanarak dönmek istiyoruz

Tamer Tuna: Yine kazanarak dönmek istiyoruzTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Beşiktaş ile oynuyorsunuz. O statta oynamak zordur.

Tamer Tuna: Yine kazanarak dönmek istiyoruz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Beşiktaş ile oynuyorsunuz. O statta oynamak zordur. Geçen sezon o statta kazandık, yine kazanarak dönmek istiyoruz. Oyunumuzda konsantrasyonu ve disiplini sağlarsak, kazanarak döneceğimize inanıyorum" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi takımının değerlendirmesini yaptı. Gençlerbirliği maçı galibiyetinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Tuna, "Lige başlangıçta kazanmış olmak ve 3 puanla 40 haftalık uzun sürecin adımını atmak bizi mutlu etti. Gençlerbirliği kadrosuyla, oyunuyla lige gelecek haftalarda değer katacaktır. Oyun anlamında gayet iyi işler çıkardık. Takım savunmamızın maç boyunca 1 pozisyon vermesinden bu anlaşılabilir" diye konuştu.

"6 YERLİ OYUNCUYLA SAHADA YER ALMAMIZ ÖNEMLİ"

Bu sezonun yeni takımlarının Hatayspor, Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün kazanmasının ligin farklı geçeceğini gösterdiğini aktaran Tuna, şunları söyledi:

"Antalyaspor'un geçen sezon bıraktığı değerle oyunu sürdürebilmesi, altyapıdan çıkan oyuncuların sahada olması, 6 yerli oyuncuyla sahada yer almamız, planlamamızda iyi adımlar olduğunun göstergesi. Antalya'da hem iyi futbol seyrettirerek, hem genç oyuncularımızla Antalyaspor'un hedeflediği başarı ve oyuncuya değer katarak harcama limiti sorunu yaşamadan ligi geçirmesi çok önemli. Hem başarı hem de takım yönetimi ile oyuncu gelişimi açısından hepsini bir arada götürmek zorundayız. Sezon içerisinde dalgalanma yaşayabiliriz ama takımımızın tüm pozisyonlarda gösterdiği disiplin mücadele üst seviyedeydi. Bu da futbol anlamında iyi pozisyonda olduğumuzu gösteriyor."

"NURİ VE PODOLSKİ TAM HAZIR DEĞİL"

Beşiktaş'ı Trabzonspor maçındaki oyunuyla değerlendirmemek gerektiğini belirten Tuna, takımının kalesinden 35 metreden, rakip kaleye 35 metre kala mesafede iyi oynayan bir takım olduklarını söyledi. Tuna, ikinci bölgedeki bu oyun anlayışını sahada gerçekleştirebilen takımların başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çekti. Sezon genelinde bu anlayışı sahaya yansıtmayı hedeflediklerini kaydeden Tuna, hazırlık sürecini çok iyi geçirdiklerini vurguladı. Nuri Şahin ve Podolski'nin hazırlık sürecinin tam olmadığını dile getiren Tuna, iki futbolcunun da hazır olduklarında oyun değerine, takımın oyun geçişindeki pas oyununa çok katkı sağlayacakların dile getirdi.

"YABANCI KURALIYLA İLGİLİ TARTIŞMA BİZİ DE ETKİLİYOR"

Ligde yerli oyuncu sayısı ve yabancı oyuncu kuralı hakkındaki tartışmaların teknik direktörleri de olumsuz etkilediğini aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"Başarısız olduğunuzda ya teknik heyet hoca ya da yönetimi feda ediyorsunuz. Çok uzun süreli organizasyon yapmak zorundasınız. Genç oyunculara süre verdiğinizde oyun dengesini bozabiliyorsunuz. Biz o karar aşamasındayız. Ligimizde yerli oyuncu sayısı, yabancı kuralı ile ilgili tartışma var. Bu bizi, teknik direktörleri de etkiliyor. Teknik adam değişse de kulüp planlaması doğru ilerlemiyor. Antalyaspor olarak net karar vermek zorundayız. Hem 30 yaşında oyuncu transfer ediyoruz, hem 19-20 yaşında oyuncuya yer veriyoruz. Bu konuda karar vermeliyiz. Kısa vade bir sezonluk düşünceyle değil bu uzun vade de gerçekleştirilecek. Biz bu sene Bünyamin'i kazanmaktan dolayı mutluyuz. Teklifler de alıyoruz. Bundan mutluyuz. A takımda antrenmanda olan oyuncu sayısı fazla. Bünyamin, Nazım ile rekabete girdi, birlikte oynadı. Teklif alınan futbolcularımız sadece bunlar. Diğer oyuncular özelinde de teklif geliyor ama bu hedefi oluşturmak zorundayız."

"KAZANARAK DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını kaydeden Tuna, şunları söyledi:

"Beşiktaş kaliteli bir takım. Trabzonspor'dan moralli dönmüş takımla karşılaşacağız. Sergen hocaya geçmiş olsun diliyorum. Birlikte çalıştık, birlikte oynadık. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. O statta oynamak zordur. Geçen sezon o statta kazandık, yine kazanarak dönmek istiyoruz. Oyunumuzda, konsantrasyonu ve disiplini sağlarsak, kazanarak döneceğimize inanıyorum. Beşiktaş maçında oyuncularımızın mücadelesi, kendi oyun gücümüz inanıyorum ki ortaya çıkacaktır."

SPOR Tamer Tuna Yine kazanarak dönmek istiyoruz

Antalyaspor, Tamer Tuna, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Tamer Tuna Yine kazanarak dönmek istiyoruz - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgedeki sorunlar müzakereyle çözülebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgedeki sorunlar müzakereyle çözülebilir         
19:01
Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar         
18:14
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Terör örgütü PKK'nın kökü kazınıyor! Son bir haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kökü kazınıyor! Son bir haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi         
17:40
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 19:22:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Tamer Tuna Yine kazanarak dönmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei