Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika
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Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor

Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti\'ye geçiyor
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İYİ Parti’den seçilip CHP’den geçen ve son olarak yoluna bağımsız devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. AK Parti’nin daha önceki tekliflerini reddeden ve iktidar politikalarını sert sözlerle eleştiren Dikbayır’ın 14 Ağustos'ta AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü.

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra siyasi yolculuğuna bağımsız devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, Dikbayır'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

SİYASİ TRANSFERLER HIZ KAZANDI 

Siyasette transfer hareketliliği yeniden tırmandı. İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra partisiyle yolları ayrılan, bir dönem CHP saflarında yer alıp ardından istifa eden ve şu anda bağımsız Sakarya Milletvekili olarak görev yapan Ümit Dikbayır hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme düştü.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Dikbayır’ın AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacak. Dikbayır’ın 3 hafta önce Erdoğan’la Beştepe’de görüştüğünü, bu görüşmede Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti’ye davet edildiğini öğrendim. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçeceği belirtiliyor."

DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ VE ÇIKIŞLARI GÜNDEM OLDU 

Gelişmenin ardından Ümit Dikbayır'ın geçmişte yaptığı açıklamalar ve hükümet politikalarına yönelik sert eleştirileri yeniden sosyal medyanın odağına oturdu.

Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor

Dikbayır, hükümetin yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" adımlarına en sert karşı çıkan isimlerden biri olarak biliniyordu. Konuya ilişkin muhalefete çağrıda bulunan Dikbayır, "Bu süreç, bir barış süreci değil; aksine barış adı altında yürütülen bir ihanet sürecidir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İYİ Parti’den ayrıldığı dönemde iktidar kanadından gelen teklifleri reddettiğini belirten Dikbayır, daha önce yaptığı bir açıklamada şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Partilerin hemen hemen tamamından teklif aldım ama ben bir yere gitmeyi doğru bulmuyorum. Sokakta bir kişi bile bana 'Biz sana oy verdik, sen nasıl başka bir partiye geçersin?' dese, verecek cevabım olmaz. AK Parti beni üç kez davet etti. Hele hele muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam. Yıllardır uygulamalarını eleştirdiğimiz, vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele etmiş biriyim. O yapının parçası olamam."

Geçmişteki bu sert açıklamalarının ardından Dikbayır'ın 14 Ağustos'ta AK Parti saflarına katılıp katılmayacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

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Son Dakika Ümit Dikbayır Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Artık midem bulanıyor 4 2 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    pek yakında tüm Ülke onlara girecek zaten.. 4 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Meclisin durust milletvekilleri DEM partililer 1 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    bundan sonraki ilk seçimde oyum DEM partiye olacak … sizin kadar omurgasız değiller hep birlikte gösterdiniz çok sağolun !! 0 0 Yanıtla
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