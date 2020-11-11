Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak

Azerbaycan- Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesindeki savaş Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etti ve imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu.

NAHÇIVAN'DAN AZERBAYCAN'A KORİDOR AÇILACAK

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi anlamına gelen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor oldu. Maddelere göre Ermenistan ordusunun 1 Aralık'a kadar işgal altında bulunan Laçin bölgesinden çıkması gerekiyor. Ermenistan güçlerinin bu bölgeden çıkmasının ardından Rus barış güçleri bölgeye konuşlandırılacak.

LAÇİN KORİDORUNU BOŞALTACAKLAR

Laçin bölgesinde Karabağ'la Ermenistan'ı bağlayan ana koridor bulunuyor. Taraflar 3 sene içinde Hankendi ve Ermenistan arasında bağlantı yapan Laçin koridoruna Şuşa'dan geçmeyecek şekilde yeni bir yol inşa edilecek, Laçin koridorunu boşaltacak. Azerbaycan ise Laçin koridorunda vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini, güvenliğini sağlayacak.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA KESİNTİSİZ BAĞLANTI OLUŞTURACAK

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri de Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridorun oluşturulacak olması. Ermenistan, vatandaşlarının, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan'ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni bir iletişim koridoru sağlanacak. Böylece, Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kesintisiz kara bağlantısı sağlanmış olacak.Nahçıvan ayrıca Türkiye ile Türk dünyası arasındaki önemli bir kapı olacak.