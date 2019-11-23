Tarihin üç sessiz tanığı koruma altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 1754 ve 1021 yaşındaki zeytin ağaçları ile 835 yaşındaki Memengiç ağacı, Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 'Anıt Ağaç' olarak kabul edildi.



Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle, EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın koordinatörlüğünde, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Beyza Şat Güngör, Belediye Park Bahçe Müdürlüğü ve EKODOSD üyeleri, anıtsallık kriteri taşıyan ağaçların yaş tespit çalışmalarını gerçekleştirmişti. Yaş tespiti yapılan ağaçlarla ilgili, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay'ın başkanlığında, Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'nden Şehir Plancısı Soner Meşe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü'nden Peyzaj Mimarı Özlem Sarohan, Kirazlı Mahalle Muhtarı Mehmet Mersin, en yaşlı zeytin ağacının sahibi Faruk Yaran ve EKODOSD üyelerinin katılımıyla bir çalışma gerçekleştirilmiş ve anıt ağaç müracaatları yapılmıştı. Denizli'de yapılan toplantıda; 1754 ve 1021 yaşındaki zeytin ağaçlarıyla, 835 yaşındaki Menengiç ağacı, Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından anıt ağaç olarak kabul edildi.



Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, üç anıt ağacın doğal miras olduğunu ifade ederek, "Tüm kutsal kitaplarda ve yazıtlarda ölümsüz ağaç olarak geçen zeytinlerin Aydın'ın en eski ağaçları olması, Romalılardan, Bizanslılardan ve Osmanlılardan günümüze kadar ulaşması, hala yaşamaya devam edip ürün vermesi, Kuşadası'nın zeytincilik tarihi için çok önemlidir. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından koruma altına alınan ağaçlar, Anıt Ağaç Rotasının en değerli ağaçları arasında bulunmaktadır. Doğal miraslarımız arasında yer alan tarihin bu sessiz tanıklarını birçok insan görmek isteyecektir. Özellikle Kuşadası'nda eğitim gören öğrencilerin bu ağaçları görüp, tanıması, tarihi hakkında bilgi alması, diğer ağaçların korunması açısından önemlidir" dedi. - AYDIN