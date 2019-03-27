Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir, Binali Yıldırım trenini kaçırmıştır, inşallah bu sefer son vagondan da olsa Nihat Zeybekci'nin trenine atlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir, Binali Yıldırım trenini kaçırmıştır, inşallah bu sefer son vagondan da olsa Nihat Zeybekci'nin trenine atlayacak." dedi.



Bakan Pakdemirli, İzmir'deki temasları kapsamında Narlıdere ilçesini ziyaret etti. Burada Cumhur İttifakı'nın MHP'li başkan adayı Süleyman Kocabıyık, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Pakdemirli, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki esnafa ziyarette bulundu.



Pakdemirli, uğradığı bir fırında vatandaşlara ve basın mensuplarına pide ikram etti.



AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Güzelbahçe ilçesine geçen Pakdemirli, Cumhur İttifakı adayı Burcu Dereci'nin seçim ofisinde partililere hitap etti.



Pakdemirli, Türkiye'de büyük bir beka problemi olduğunun altını çizerek, "Dertli bir coğrafyadayız. Aşağımızda Kürdistan kurulmaya çalışılıyor. Bizi paçamızdan aşağıya çekenler var." dedi.



Pakdemirli, partililerin son gün, son dakikaya kadar seçim çalışmalarına devam etmelerini isteyerek, özellikle kadın kolları üyelerinin tüm evleri ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Nihat Zeybekci için destek isteyen Pakdemirli, "Şehri nasıl idare edebileceğini, parayı nasıl idare edebileceğini biliyor. Bundan da öte insana nasıl dokunacağını biliyor. İzmir Binali Yıldırım trenini kaçırmıştır, inşallah bu sefer son vagondan da olsa Nihat Zeybekci'nin trenine atlayacak." diye konuştu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı

Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim

16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi

Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar