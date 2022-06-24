Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki yangın ile ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki yangın ile ilgili açıklama yaptı Açıklaması

24.06.2022 21:59
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki yangın ile ilgili açıklama yaptı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu." dedi.

Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ise Kirişci, henüz tam olarak belirlenmediğini kaydetti. Kirişci, şunları söyledi:

"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz. Geçen yıl Muğla'da yanan alan, 50 bin 500 hektarlık bir alan yanmıştı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu. Bu geceyi de rahat atlatacağımızı ifade edecek olursak biz aslında 72 saatten çok çok önce bu çalışmayı da tamamlamış olduk. Burada kara gücü dediğimiz Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanları olmak üzere jandarmamız, polisimiz, akredite olmuş bütün STK'larımız, kendini bu işe adamış kardeşlerimiz hep birlikte alın ve akıl teri dökerek bu işin üstesinden geldik diye ümit ediyorum."

Bakan Kirişci, Muğla'da geçen yıl yanan alanlarla ilgili de 28 bin 500 hektarlık gençleştirme, 510 hektarlık fidan dikimi yöntemiyle alanların yeniden ormana kazandırılması çalışmaları yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

"Ekiplerimiz çok güçlü"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, bölgede coğrafya olarak Türkiye'nin söndürülmesi en zor yangınların oluştuğunu söyledi.

Haberi duyunca "Bu yangını söndürmek çok zor" dediğini ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada arazi şartları zorlu, ormanın da devamlılığı var. Dünyanın hiçbir yerinde geceleri kara ekipleri çalışmaz. Arkadaşlarımız cephede sabaha kadar çalıştı. Bu yangının söndürülmesi mucizeydi o mucize gerçekleşti. Orman yangınları siyasete de malzeme edilmemeli. Çalışanların morali bozuluyor. CHP'nin geçmiş dönemki genel başkanı Deniz Baykal, yangın bölgesine gelip, 'Allah kolaylık versin. Yangınla mücadele savaştır. Yapacağımız ne var?' diye sorardı. Şimdiki Genel Başkan üzerinden helikopter geçerken 'Helikopter yok.' diyor." dedi.

Gece uçan helikopterlerin dünyada kullanılmadığını anlatan Aydın, "Son yıllarda bazı ülkelerde deneniyor. Geçen yıl biz de denedik. Bu sene de devam edeceğiz. Yer ekiplerimiz de çok güçlü. Siyasete alet etmeden bu işleri yapmamız lazım." diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise düne geceye göre yangının bugün 1 metre bile ilerlemediğini ifade etti.

Ekiplerin sahada soğutma çalışması yaptığını aktaran Karacabey, aksilik olmadığı takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı da katıldı.

YORUMLAR
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Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1) Kirişci: 'Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz' Kirişci: 'Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki yangın ile ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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