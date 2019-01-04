Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli ile Pakistan
Başbakanı İmran Khan Ankara
'da bir araya geldi Bekir Pakdemirli
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"Pakistan'a sulama yatırımlarında destek sağlayabiliriz"
Pakistan Başbakanı Khan:
Türiye tarım alanında çok iyi bir durumda"
" Türkiye
'den destek bekliyoruz"
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Ankara'da bir araya geldi.
Ağustos 2018'de göreve başlayan Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Pakdemirli, sözlerine ülkemizde gerçekleşen FETÖ/PDY hain darbe girişiminde devletimizin yanında olduğu için Pakistan'a teşekkür ederek başladı.
Bakan Pakdemirli, "Bildiğiniz gibi ülkemiz hem bulunduğu coğrafya hem de siyasi duruşu nedeniyle terör unsurları ile sık sık yüz yüze kalıyor ve 2016 yılında ülkemizde yaşanan FETÖ/PDY hain darbe girişimi sonrası, sizlerin desteğini görmek Türkiye için çok önemli. Pakistan'da 2018 yılından beri olan gelişmeleri Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Özellikle yıl içerisinde ülkenizde meydana gelen ve bölgesel olarak bizim de mücadele ettiğimiz DEAŞ tarafından üstlenilen terör saldırılarını, ülke olarak üzüntüyle karşıladık. Bütün Dünya olarak terör saldırılarına karşı duruşumuzun, gelecek yıllarda olumlu sonuçlar vereceğine inancımız tamdır" dedi.
"Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız"
Tarımın her alanında dost ve kardeş ülke Pakistan ile işbirliği yapılabileceğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bugün burada ülkemizdeki tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin önde gelen temsilcileri ile bir aradayız. Bu gibi görüşmeler vesilesiyle, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum. Pakistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bizim için önemli ve mümkün olduğunca ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Ticaret verilerine baktığımız zaman yıllar içerisinde stabil seyretse de, ülkelerimiz arasında hem genel hem de tarımsal ticaretimizin olması gereken potansiyelden oldukça gerilerde olduğunu görüyorum. Özellikle tarım alanında süt ve süt ürünleri, nohut, mercimek, çay, zeytinyağı, şeker ve çikolata alanında önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca, ülkelerimizin sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmalarının ve beraber iş yapmalarının önemli olduğuna inanıyorum. Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız. Özellikle teknik bilgi ve teknoloji konusunda gayet iyi durumdayız" diye konuştu.
"Pakistan'a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabiliriz"
Ülkemizin su kaynakları bakımından iyi bir durumda olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli "Genellikle sulamada yağmur suyu ve nehirlerden faydalanıyoruz. Yine son yıllarda sulama yatırımlarına ve teknolojilerine büyük bir önem vererek, tarımsal üretim hacmini yüzde 30 arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak Pakistan'a sulama yatırımları konusunda da teknik destek sağlayabiliriz." dedi.
Yine gıda işleme alanında da ülke olarak iyi bir konumda olduğumuzu ve dünya markası olma yolunda ilerleyen markalarımızın olduğunu belirten Bakan Dr. Pakdemirli, ilerleyen zamanlarda iş adamlarıyla beraber Pakistan'ı ziyaret edip, işbirliği imkanlarını görüşmek istediklerini de sözlerine ekledi.
"Pakistan, tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip"
Pakistan Başbakanı İmran Khan ise iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin tarım alanına yansımasının önemli olduğunu dile getirerek "Türkiye tarım alanında çok iyi bir konumda. Ülkemiz de tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip. Özellikte sulama, gıda işleme, helal et ve tarımsal verimliliği arttırma konusunda Türkiye'den destek bekliyoruz." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Pakistan Başbakanı İmran Khan arasında gerçekleşen görüşmeye Pakistan Planlama Bakanı Makhdom Khusro Bakhtyar, Pakistan Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ile ülkemizden özel sektör temsilcileri katıldı.