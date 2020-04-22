Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti (2)

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de son 17 yılda 16,3 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de son 17 yılda 16,3 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini bildirdi.

Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından video konferans yoluyla düzenlenen ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan İzmir Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in tarım ve hayvancılıkta Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Son 17 yılda verilen destek ve yapılan yatırımların bunda payının büyük olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İzmir'e son 17 yılda 16,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal Kalkınma desteklerimiz kapsamında 444 proje için yaklaşık 200 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde 4 bin 757 kişiye istihdam sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 572 projesini, 17,2 milyon lira hibe ile destekledik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza İzmir'de özel hassasiyet gösterdik. ve yaklaşık 68 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık." diye konuştu.

İzmir'e son 17 yılda yaklaşık 446 milyon lira yem bitkileri desteği ödediklerini de aktaran Pakdemirli, 6 tarımsal ovayı, sit alanı olarak koruma altına aldıklarını vurguladı.

Kentti 547 bin dekar araziyi suyla buluşturduklarını belirten Pakdemirli, bununla birlikte çiftçilere yıllık 503 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını söyledi.

Çiftçilerin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri amacıyla İzmir'de 565 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamladıklarının dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İzmir'de son 17 yılda 114,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek maksadıyla 15 adet bal ormanı tesis ettik. Böylece bal üretiminde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış sağladık. Ayrıca İzmir'imize 3 şehir ormanı ve 70 mesire yeri kazandırdık. Orman mahallelerinde yaşayan 3 bin 623 aileye, yaklaşık 47 milyon lira orman köylüsü kredisi ve hibe desteği sağladık. 5 bin köye 5 bin orman projesi kapsamında, İzmir'de 205 mahallede 582 bin adet gelir getirici tür fidanı diktik. İzmir'de, 'Geleceğe Nefes' kampanyasında 46 lokasyonda 1 milyondan fazla fidan dikildi. Anlık hava durumlarının vatandaşımıza sunulması maksadıyla, 63 adet Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk."

"İzmir'e 46 Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açılacak"

İzmir'in de içerisinde yer aldığı 4 pilot ilde, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin başlatıldığını da hatırlatan Bakan Pakdemirli, İzmir'den 25 projeyi destekleme kapsamına aldıklarını ve hibe sözleşmelerinin imzalanması aşamasına gelindiğini söyledi.

İzmir ve ilçelerinde bu yıl içerisinde toplam 46 adet Tarım Kredi Kooperatifi Marketini hizmete açacaklarını kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 4 milyon adet fidan üreteceğiz. Kemalpaşa Nazarköy'de ormanlık alanda, 20 kilometre yürüyüş parkuru olan ve 3 bin yıllık Hitit Anıtını ön plana çıkaran Ekoturizm Alanı oluşturacağız. İzmir'imizde 1 şehir ormanı, 8 mesire yeri ve 3 bal ormanı tesis edeceğiz. ORKÖY çalışmaları kapsamında, orman mahallelerinde yaşayan 240 ailemize, 8 milyon lira ferdi kredi ve hibe desteği sağlayacağız. Dünyanın en eski kültürel yerleşim yerlerinden olan, Bergama ilçemizin içerisinden geçen Selinos Deresi'ni ıslah ederek, turizme kazandıracağız. "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap" kapsamında İzmir'den 38 projeye toplam 23 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. 200 milyon lira maliyetli Kapıkaya Barajı'nı yatırım programımıza aldık. 32 bin 530 dekar araziyi sulayacak olan Kınık Kapıkaya Barajı ile çiftçilerimize 30 milyon lira zirai gelir artışı sağlayacağız."

Pakdemirli'den İzmir'e yeni müjdeler

Selçuk Efes Havalimanı'nı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracaklarını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yine şehrimizde bu yıl içerisinde 32 birimde 2B orman kadastro çalışması yapacağız. 3 ilçemizde de 26 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yapacağız. İzmir'de Sakız, Kıvırcık ve Pırlak koyunları ile Türk Saanen keçisini de soy kütüğü kapsamına alıyoruz. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 lira destekleme ödemesi yapacağız. Düve Alım Desteği kapsamında da inşallah 37 yetiştiricimize 1,2 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Tabi bu arada taşkın ve sel felaketlerinden şahsen de zarar görmüş biri olarak, bu konunun İzmir'in ne kadar canını yaktığını biliyorum. Dolayısıyla bu kapsamda İzmir'de toplam maliyeti 47 milyon lira olan 4 adet taşkın koruma tesisinin inşaat ihalelerini, bu yıl içerisinde yapacağımız haberini de vermek isterim. İnşaat ihalesini yapacağımız projelerimiz, 1. Kemalpaşa Nif Çayı Islahı 1.Kısım 2. Karaburun Küçükbahçe Mahallesi Taşkın Koruma Tesisi, 3. Karaburun Küçükbahçe Mahallesi Kurfal ve Sulu Dereleri Islahı ve 4. Foça Deniz Üs Komutanlığı içerisinden geçen dere yataklarının ıslahı. Ayrıca Kiraz ilçemizde inşaat çalışmalarına başladığımız, Akpınar, Çınarlıdere ve Avunduk Mahallesi Çınarcık Deresi Islahı ile mahallelerimizi de taşkınlardan koruyor olacağız. Ayrıca Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz. Bu büyük yatırım sayesinde, regülasyon görevimizi daha iyi şekilde yerine getirecek, çiftçimize daha ucuz ve kaliteli yem temini sağlayacağız."

(Bitti)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti (2)

Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:58 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Türk bilim insanlarından büyük başarı...İzmir merkezli firma, erken tanı kiti üretti Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 23:00:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]