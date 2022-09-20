Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinesini gezdi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinesini gezdi

20.09.2022 20:21

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci, İpekyolu ilçesinde ikamet eden amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastası Mustafa Çelik'i, yaşadığı evde ziyaret etti.

Çelik ve aile üyeleriyle sohbet eden Kirişci, daha sonra Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde çiftçi Çetin Akgün'ün tarlalarında ürettiği sebze ve meyvelerin satış noktasına geçti.

Üretimle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'tan bilgi alan Kirişci, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, programı takip eden gazetecilere kavun ikram etti.

Ardından Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinesini ziyaret eden Kirişci, tesisteki çalışmalarla ilgili Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile kurum müdürü Nesim Baykara'dan bilgi aldı.

Tesisteki hayvan kesim bölümleri, soğuk depoları, şoklama ve muhafaza alanlarını gezen Kirişci, kesimi yapılan koyunun derisini yüzdü.

Bakan Kirişci'ye eşi Hanife Kirişci, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri eşlik etti.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu, Vahit Kirişci, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinesini gezdi - Son Dakika

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