Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek - Son Dakika

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek

26.11.2020 15:58
Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, SERKA'nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesinin Ajansın faaliyet gösterdiği illerin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, SERKA'nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesinin Ajansın faaliyet gösterdiği illerin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, göreve atanan Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. SERKA olarak Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin sosyal ve ekonomik kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Taşdemir, SERKA'nın tarım, turizm, sanayi, altyapı ve sosyo-ekonomik desteklerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ""Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi" programlarının bölge illerinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ajansın tarımsal ürünlerin işlenmesi, turizm, sanayi ve küçük ölçekli altyapı projelerini desteklediğini ifade eden Taşdemir, "Ajans olarak tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik, söz gelimi kavılcanın işlenmesi gibi yatırımları da destekliyoruz. Bunlarla birlikte bakanlığın tarıma yönelik yatırımları desteklemesi Ajans destekleriyle birlikte bölge ekonomisini canlandıracaktır" dedi.

"Tarıma dayalı yatırımlar 5 yıl desteklenecek"

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hibe verdiği destekler 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 arasında verilecek. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularını kapsayan projeler program kapsamında desteklenecek. Programlarda, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimcilere öncelik verilecek. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına kadar hepsi hibe desteği dahilinde olacak.

Hibeye esas proje tutarının alt limiti 250 bin TL olacak. Proje kabul edilirse proje tutarının yüzde 50'si hibe desteği olarak verilecek. Başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde yeni tesis başvurularına 3 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurulara 2 milyon TL, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurulara ise 1,5 milyon TL'ye kadar destek verilecek.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek. Program çerçevesinde 81 ilde, il ve ilçe müdürlüklerinden hibe desteği için başvuru yapılabilecek. - KARS

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek
Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek

İbrahim Taşdemir, Tarım, Ajans, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek - Son Dakika


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