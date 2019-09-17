Taşova'da "15 Temmuz" konferansı

Taşova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz" konferansı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansın açılışında, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve kararlı duruşu sayesinde milletin büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin tarihteki en büyük ihanetlerden biri olduğu vurgulayan Tümer, şunları kaydetti:

"Sureti haktan görünüp insanları din, iman, kitap ve Kur'an diyerek kandırarak, aslında kökleri dışarıda olan ama zehirli bir sarmaşık gibi bütün kurumlarımızı ele geçirmeye çalışmış bir terör örgütü ile yüzleştik.

Bu terör örgütünün unuttuğu bir şey vardı. Türk milleti tarihi boyunca hiçbir zaman bu durumlarda bağımsızlığından ve bölünmez bütünlüğünden ödün vermemişti. Tarihimizde çok defa olduğu gibi o akşam da aziz milletimiz canları pahasına topların, tankların önlerine bedenlerini atarak aziz vatanı ve darbe görüntüsü altında işgal etmek isteyen gizli güç ve servislerin Türkiye'yi işgal etmeye çalışan 50 yıllık terör örgütünün hevesini kursağında bıraktı."

Amasya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Dr. Gönül Türkan Demir'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.