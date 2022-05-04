TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI - Son Dakika
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TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

04.05.2022 20:55

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli illerine gidenlerin dönüşü devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli illerine gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM'in Kocaeli geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Gültepe ve Korutepe tünellerinin bulunduğu bölgede yoğunluk oluşmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki bölge 15 dakikada geçilebiliyor. Otoyolun Kocaeli kesimindeki diğer bölümlerinde ise herhangi bir yoğunluk bulunmuyor.

D-100 ve KUZEY MARMARA OTOYOLU AKICI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde de herhangi bir yoğunluk bulunmuyor. D-100 Karayolu'nda ise İzmit ve Gebze geçişlerinde şehir içi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu kısımlar harici trafik akıcı şekilde ilerliyor.

TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI
TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI
TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI
TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI
TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI
TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI
TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI
TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TATİL DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANMADI - Son Dakika


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