Tatvan'da husumetli aileler barıştırıldı

Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde 3 aile arasında çıkan ve 7 kişinin silahla yaralandığı kavga
barışla sonuçlandı.
Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
'nde 3 gün önce Acar, Demirtaş ve Önsoy aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı.
Olayın büyümemesi için kanaat önderleri bir araya gelerek 3 aileyi barıştırmaya karar verdi.
İlçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani
, yaptığı konuşmada, barışın önemine ve gerekliliğini anlattı.
Ardından tüm aile bireyleri salavat eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.
Törene, AK Parti
Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.