Tayfun Canlı'ya Kent Konseyi görevi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tayfun Canlı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın önerisiyle Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterliğine seçildi.



Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın önerisi ile Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun 19 Haziran tarihinde yapılan toplantısında Genel Sekreterlik görevine getirilmesine karar verildi.



Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen ve kısa süre içerisinde yaptığı başarılı çalışmalarla göz dolduran Tayfun Canlı, bundan böyle Edremit Belediyesi'ndeki görevlerinin yanında Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini de yürütecek.



Edremit Kent Konseyi'nin yeni Genel Sekreteri Tayfun Canlı, yaptığı açıklamada "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde Kuzey Ege'nin incisi güzel Edremitimize daha iyi hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Belediye olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin yanı Kent Konseyi olarak da hizmetlerimizi bir adım daha ileriye götürebilmek için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Beni bu göreve layık gören Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'a, Kent Konseyi Başkanımız Özlem Aytekin ve Kent Konseyimizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.



Öte yandan Edremit Kent Konseyi eski Genel Sekreteri Ahmet Çetin de, yeni seçilen Genel Sekreter Canlı hakkında, "Öncelikle Tayfun Canlı kardeşimi tebrik ederim. Bence çok doğru bir seçim. Tayfun beyin Genel Sekreterlik görevini layıkıyla yapacağından eminim. Süreç içerisinde çalışmalarınızda üzerime düşen bir görev olduğunda memnuniyetle destek olacağımdan şüpheniz olmasın. Başarılar dilerim" dedi. - BALIKESİR