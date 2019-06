Tayini çıkan J.Komutanı Binbaşı Özen 'e veda yemeği

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Selçuk Özen'in tayininin çıkması nedeniyle Kaymakamlık ve belediye tarafından veda yemeği düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Selçuk Özen'in tayininin çıkması nedeniyle Kaymakamlık ve belediye tarafından veda yemeği düzenlendi. Ağrı Patnos'a tayini çıkan Komutan Özen'e Çaycuma'da unutulmaz bir gece yaşatıldı. Söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı.



Çaycuma Belediyesi tarafından 'Çaycuma 2019 Kamu Görevlisi Ödülü'ne değer bulunup ödül alan Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen'in Belediye Seka Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen veda yemeğine, Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belde Başkanları, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, CHP önceki dönem Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Zonguldak Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, daire müdürleri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri, karakol komutanları ve jandarma personeli katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği veda yemeğinde ilk konuşmayı Belediye Başkanı Bülent Kantarcı yaptı. Kantarcı, "Hepimiz için farklı izler bırakmış olan ve hepimizden fazla Çaycumalı olan, bunu hisseden ve hissettiren özellikle benimde 5 yıllık görevim sırasında her şeyimizle yanımızda yakınımızda olan, zor günlerde de çok güzel dayanışmalar olan birisidir. Kendi görevinin dışında ve üstünde görev arzusuyla yanıp, tutuşan, 24 saat 'Ben insanlar için ne yapabilirim acaba?' diyerek kendini çevresiyle ve sosyal ortamla bütünleşik hisseden çok değerli atıf dostumuzu, Çaycumalı hemşehrimizi, değerli komutanımız bu akşam itibariyle uğurluyoruz. Çaycuma ile bağlarını koparmayacağını, bize de koparttırmayacağını biliyorum. Gittiği yerler neresi olursa olsun bizi kontrol edecektir. Her zaman için arayıp, soracaktır. Bundan endişem yok. Vedalar hüzünlüdür, onu sevgiyle bastırmaya çalışıyoruz bu akşam. Değerli Komutanımız Selçuk Beye, ailesine sağlıklar diliyor, daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum" dedi.



Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Selçuk Özen ile ilgili yaptığı konuşmada, "Çaycuma olarak bir değerimizi kaybediyoruz. Komutanımız jandarmanın kendi görev alanı içinde, asayişin ve güvenliğin sağlanmasında, vatandaşı üzmeden onlarla iç içe olup birlikte olarak, muhtarlarla el ele, sivil toplum kuruluş teşkilatlarımızla birlikte ve en başta kendi personeliyle omuz omuza vererek vatandaşımızın asayiş ve güvenliğini sağlamak için her türlü çalışmayı yaptı. Bir ilçe jandarma komutanından normalde bunu bekleriz sadece. Bunu yapmış olması görevini yapmış olmasına yeter. Ama sağ olsun ilçede eğitim ile ilgili yapılacak olan ne varsa, kültür sanat ile ilgili yapılacak olan ne varsa, her türlü işin bazen kendisi planlayıcı bazen koordine edicisi bazen de destekleyicisi oldu. Ben bu vesile ile ilçe jandarma komutanlığından da fazlasını yapmış olduğunu değerlendiriyorum. İşte devlette, kamu görevliliğinde gelmek olduğu gibi gitmekte var. Önemli olan arkada hoş bir seda bırakabilmektir. Ben şahsen kendisini Çaycuma'da çok hoş bir seda bıraktığına inanıyorum. Çaycuma'yı en az Çaycumalılar kadar yürekten sevmiş olduğunu, hizmet etme gayreti içerisinde olduğunu gördüm. Ben mesleğinde nereye giderse gitsin başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü kendisini ortaya koyuyor. Jandarma olmanın disiplini, takibi, planlaması, koordinasyonuyla işe yaklaşıyor. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendisine ve ailesine huzur, mutluluk içinde nice başarılı yerler diliyorum. Ağrı Patnos yeni bir değer kazandı. İnşallah tüm güvenlik güçlerimizle birlikte kazasız belasız oradaki görevini tamamlayıp, kalbinin ve aklının bir köşesinde Çaycuma'yı ve Çaycumalıları hiçbir zaman unutmaması dileğiyle tüm Çaycumalılar adına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yolu ve bahtı açık olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.



Akabinde Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen yaptığı teşekkür konuşmasında, "Zonguldak'a tayinim çıktığı zaman üzülmüştüm ancak insanları tanıdıkça düşüncem değişti. Jandarma personelimle, Kaymakamımla, Belediye Başkanımla beraber güzel bir ortam sağlamaya çalıştık. Zaten adli anlamda olsun, idari anlamda olsun çalışmalar yürüyordu. Ama önemli olan insanları üzmemek, güler yüzlü davranmak ve insanların işlerini kolaylaştırmak amacımdı. Bunu da ekibimle, Jandarma Karakol Komutanlığı ile gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Tanıdığım en fazla insan Çaycuma'da, tek memleketim Çaycuma. Bu akşam buradaki toplanma vesilemiz ile tüm dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim hakkımda helal olsun. Sağlık ve mutlulukla güzel günler diliyorum" diyerek duygulu anlar yaşandı.



Binbaşı Selçuk Özen'e veda gecesinde şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile sürpriz yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde Binbaşı Özen ile ekibi karşılıklı oynadı. Gecenin sonunda protokol Binbaşı' ya hediyelerini takdim etti. Sonrasında vedalaşma merasimi ile gece sona erdi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı

Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu

Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar