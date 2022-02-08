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Tayvan, Fukuşima sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak - Son Dakika

Tayvan, Fukuşima sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak

08.02.2022 09:21
Tayvan, Fukuşima sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak

Tayvan, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak.

Tayvan, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak.

Tayvan Kabine Sözcüsü Lo Ping-cheng, düzenlediği basın toplantısında, Tayvan yönetiminin, 2011 yılındaki kaza sonrası getirdiği ithalat kısıtlamalarını yakında kaldırmayı planladığını bildirdi

Sözcü Lo, Tayvan yönetiminin sınırlamaları ""makul bir şekilde düzenleyerek" ay sonu kaldırmayı planladığını belirtti ve "ithal edilen ürünlere yönelik küresel standartlardan daha katı önlemler uygulayacaklarını" söyledi.

Kyodo ajansına göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu kararla ilgili memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Ada yönetiminin hamlesinin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in, Tayvan'ın Trans Pasifik Ticaret Ortaklığına (TPP) katılımı açısından Tokyo hükümetinden beklediği destek beklentisi olabileceğine işaret edildi.

Sınırlamaların kaldırılmasının ardından kuzeydoğu kıyı eyaletleri Fukuşima, Çiba, Toçigi, İbaraki, Gunma eyaletlerinde yetişen ürünler, Tayvanlı müşterilere ulaşacak.

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Fukuşima, Tsunami, Tayvan, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan, Fukuşima sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan, Fukuşima sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak - Son Dakika
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