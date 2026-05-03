TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı

TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı
03.05.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği seçimli toplantısında Ekrem İmamoğlu’nun mektubunun okunmak istenmesi tartışmaya yol açtı. Salonda arbede yaşanırken toplantıya ara verildi. Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Görgel ve Yusuf Alemdar, sürecin kurumsal yapıya zarar verdiğini vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) seçimli Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’da yaşanan tartışmalarla gündeme geldi. Toplantı sırasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunun okunmak istenmesi salonda gerginliğe neden olurken, yaşanan arbede sonrası toplantıya ara verilerek salon boşaltıldı. Gelişmelere ilişkin farklı kesimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

İMAMOĞLU’NUN MEKTUBU SALONDA GERİLİM YARATTI

Toplantının açılış konuşmalarının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okumak istemesi üzerine salonda tepkiler yükseldi. Tepkilerin büyümesiyle birlikte bazı katılımcıların kürsüye yönelmesi sonucu arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlik sonrası toplantıya ara verilirken, güvenlik önlemleri kapsamında salon boşaltıldı. Seçim öncesi yaşanan bu gelişmeler, TBB toplantısının gündemini tamamen değiştirdi.

TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı

FİKİR AYRILIKLARI VE KURUMSAL TARTIŞMALAR GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Cumhur İttifakı TBB Başkan Adayı Fırat Görgel, toplantının amacından uzaklaştığını belirterek yaşananları eleştirdi. Görgel, toplantıda belediyelerin sorunlarının konuşulması gerekirken siyasi tartışmaların öne çıktığını ifade etti.

Görgel açıklamasında, seçim sürecinin güvenli ve sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunun toplantıyı yöneten divana ait olduğunu dile getirdi.

“TBB SİYASİ ALAN DEĞİL” MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBB’nin tarafsız bir çatı kuruluş olduğuna dikkat çekti. Alemdar, kamusal statüsü olmayan bir ismin mesajının divanda okunmasının usul hatası olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların kurumsal ciddiyete zarar verdiğini ifade etti.

Açıklamalarda, Türkiye Belediyeler Birliği’nin siyasi tartışmaların ötesinde, yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendiren bir yapı olması gerektiği vurgulandı. Toplantıda yaşanan gerilim, seçim sürecinin gölgesinde kurum içi tartışmaları da beraberinde getirdi.

TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı

BİRLİK VE UZLAŞI ÇAĞRILARI ÖNE ÇIKTI

Tartışmaların ardından yapılan değerlendirmelerde, Türkiye Belediyeler Birliği’nin asli görevinin şehirler arası dayanışmayı güçlendirmek olduğu ifade edildi. Fırat Görgel, yaptığı konuşmada birlik ve ortak akıl vurgusu yaparak, yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan gerginliğe rağmen, seçim sürecinin sağduyu ile tamamlanması ve kurumun itibarının korunması gerektiği yönünde çağrılar öne çıktı.

TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı

Haber: Mehmet Güngördü

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Ekrem İmamoğlu TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada
Serie A’da iki takım birden küme düştü Serie A'da iki takım birden küme düştü
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü Bıçağı çekip boğazına dayadı Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü! Bıçağı çekip boğazına dayadı

10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
09:47
Define avcıları “Öksürük Baba Türbesi“ni talan etti
Define avcıları "Öksürük Baba Türbesi"ni talan etti
09:42
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
09:40
Cem Yılmaz’a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
09:23
Trump “Korsan gibi davrandık“ dedi, İran’dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
08:30
Gıda devi iflas etti Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
08:19
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
07:49
Bulun bu sapığı İstanbul’un göbeğinde infial yaratan görüntü
Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 11:09:20. #7.12#
SON DAKİKA: TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.