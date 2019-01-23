Tbf Başkanı Türkoğlu, Bgl Gelişim Kampı'nı Ziyaret Etti
1 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'na katılan sporcularla bir araya geldi.
Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'na katılan sporcularla bir araya geldi. İstanbul Sinan Erdem
Spor Salonu'nda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'nda geleceğin yıldızlarıyla bir araya gelen Başkan Türkoğlu, önce taktik antrenmanda sporculara ikili oyunun inceliklerini anlattı. Türkoğlu daha sonra genç basketbolcuların sorularını yanıtladı ve kendi kariyerinden örnekler de vererek deneyimlerini paylaştı. Bu sene ikincisi düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı yarın sona erecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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