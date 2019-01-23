Son Dakika Haberleri: Tbf Başkanı Türkoğlu, Bgl Gelişim Kampı'nı Ziyaret Etti

Tbf Başkanı Türkoğlu, Bgl Gelişim Kampı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'na katılan sporcularla bir araya geldi.

Tbf Başkanı Türkoğlu, Bgl Gelişim Kampı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'na katılan sporcularla bir araya geldi. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'nda geleceğin yıldızlarıyla bir araya gelen Başkan Türkoğlu, önce taktik antrenmanda sporculara ikili oyunun inceliklerini anlattı. Türkoğlu daha sonra genç basketbolcuların sorularını yanıtladı ve kendi kariyerinden örnekler de vererek deneyimlerini paylaştı. Bu sene ikincisi düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı yarın sona erecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

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