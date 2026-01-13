TBMM AB Uyum Komisyonu, KKTC'de temaslarda bulundu

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyeleri, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk başkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kayatürk başkanlığında komisyon üyeleri KKTC'yi ziyaret etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, komisyon üyeleri heyetini kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, AB gibi stratejik bir konuda iki meclisin aynı çatı altında buluşarak bilgi ve tecrübe paylaşmasının önemli olduğunu belirtti.

KKTC'nin AB uyum sürecinde TBMM'nin birikiminden yararlanmasının, hem yasaların uyumlaştırılması hem de uluslararası alanda daha güçlü bir duruş sergilenmesi açısından kritik olduğunu ifade eden Öztürkler, "Avrupa Birliği'nde Güney Kıbrıs dönemi başlarken TBMM'nin KKTC'nin yanında güçlü duruş sergilemesi çok önemlidir." dedi.

Öztürkler, KKTC'nin Türkiye tarafından milli dava olarak görülmesinin kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizerek, AB uyum yasaları kapsamında Kıbrıs'taki Türk halkını daha çağdaş normlara taşıyacak düzenlemeler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TBMM'nin KKTC'ye verdiği siyasi desteğin, Kıbrıs'taki Türk halkının uluslararası alandaki haklı mücadelesine güç kattığını vurgulayan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı AB üyeliğinin büyük bir hata ve AB Konseyi dönem başkanlığının da çifte standartların açık göstergesi olduğunu aktardı.

Öztürkler, bazı çevrelerin Türkiye'yi "işgalci" gibi göstermeye çalıştığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, GKRY'nin AB platformlarını propaganda amacıyla kullandığını ve tarihi gerçekleri çarpıtarak Türk tarafını haksız göstermeye çalıştığını ifade etti.

GKRY'nin silahlanma faaliyetlerinin, adanın jeopolitik dengelerini olumsuz etkilediğini belirten Öztürkler, Türkiye ile tam bir eş güdüm içinde hareket ettiklerini bildirdi.

KKTC, Türkiye için "tarihsel bir sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası"

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk de konuşmasında KKTC'nin Türkiye için yalnızca dost ve kardeş ülke olmadığının, aynı zamanda "tarihsel bir sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası" olduğunun altını çizdi.

KKTC'nin uluslararası alanda daha saygın bir konuma ulaşması için ortak çalışmaların süreceğini vurgulayan Kayatürk, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin milli dava doğrultusunda eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Kayatürk, Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir çözümün ancak adadaki gerçekler dikkate alınarak sağlanabileceğini kaydederek, Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye desteğini her koşulda sürdüreceğini belirten Kayatürk, uluslararası topluma Kıbrıs'taki Türk halkının haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kayatürk, parlamenterler arası diyaloğun karşılıklı ziyaretlerle canlı tutulması gerektiğini ifade ederek, diğer Türk devletleri parlamentolarıyla da benzer dostluk grupları kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

TBMM AB Uyum Komisyonu, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM AB Uyum Komisyonu ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Komisyonu kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Komisyonun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KKTC Başbakanlığından verilen bilgiye göre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel de TBMM AB Uyum Komisyonu ile görüşme gerçekleştirdi.

Üstel, Gazze'deki zulme karşı güçlü bir duruş sergileyen tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti dışında ne yazık ki güçlü bir ses, güçlü bir duruş yoktur." sözlerini sarf etti.

Avrupa Birliği'nin (AB), Kıbrıs Türk halkına yönelik çifte standart uyguladığına dikkati çeken Üstel, şunları kaydetti:

"2004 yılında Annan Planı referanduma sunulmuş, Kıbrıs Türk tarafı samimiyetle 'evet' demiştir. Rum tarafı ise 'hayır' demiştir. Peki Avrupa Birliği ne yapmıştır? Türk tarafını cezalandırmış, Rum tarafını ödüllendirmiştir. Rum yönetimini, Avrupa Birliğine almış, hatta dönem başkanlığı vermiştir. Bu açık bir hukuksuzluktur ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir."

Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve her zaman Türkiye'nin güçlü desteğini arkasında hissettiğini ve Kıbrıs konusunda çözümün, iki egemen ve eşit devletten geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin garantör olmadığı hiçbir anlaşmanın altına Kıbrıs Türkü ne imza atar ne de mühür basar." ifadesini kullandı.

"Ana vatandan yapılan ziyaretlerden her zaman mutluluk ve gurur duyarız"

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da TBMM AB Uyum Komisyonu ile görüştü.

Komisyonu Kıbrıs konusunda bilgilendiren Ertuğruloğlu, şunları paylaştı:

"Ana vatandan yapılan ziyaretlerden her zaman mutluluk ve gurur duyarız. Yalnız olmadığımızın mesajını alırız. Aynı duruşumuz, aynı mücadelemiz devam ediyor. Kıbrıs'ta çözüm iki egemen eşit devlettir. Mümkün olursa iki devlet arasında iyi komşuluk ilişkilerinin oluşmasını destekliyoruz. Kıbrıs konusunda korkunç hata yapan AB, yanlışlarına devam ediyor, Rumların sözcüsü durumundadır. Ne Rumların 'Kıbrıs Cumhuriyeti' statüsünü ne de bu statü ile AB üyeliğini tanımamız söz konusudur."