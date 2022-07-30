TBMM Başkanı Şentop, Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması

30.07.2022 19:20
TBMM Başkanı Şentop, Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, lise, üniversiteye hazırlık ve üniversite sınavı gibi zor bir süreci geride bırakan gençlerin tercih aşamasına geldiğini belirterek, "Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, lise, üniversiteye hazırlık ve üniversite sınavı gibi zor bir süreci geride bırakan gençlerin tercih aşamasına geldiğini belirterek, "Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın organizasyonuyla öğrencilere yönelik Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen Tercih Destek Programı'na katıldı.

Programdaki konuşmasında, gençlere kendisinden bahseden Şentop, Balkan muhaciri bir ailenin çocuğu olduğunu, 1926'da ailesinin oradan Tekirdağ'a yerleştiğini ve kendisinin de Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ni bitirdiğini söyledi.

Daha sonra iki basamaklı üniversite sınavına girdiğini ve birinci basamakta iyi bir sonuç aldığını, hukuk okumak istediğini ama ailesinin yönlendirmesiyle ilk önce Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi okuduğunu anlatan Şentop, bir yıl sonra ise tekrar sınava girip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını ve başından beri istediği hukuk bölümünü bitirdiğini belirtti.

Şentop, daha sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak işe başladığını ve 18 yıl 2 ay görev yaptıktan sonra yeni profesör olmuşken istifa edip siyasete atıldığını kaydederek, şu anda TBMM'nin 29. Başkanı olduğunu ifade etti.

Ortaokul 2. sınıfa başlayacağı zaman 1980 darbesi olduğunu ve dedesinin sabah namazına camiye giderken askerlerin yolunu çevirmesi üzerine darbeden haberdar olduklarını aktaran Şentop, bu süreçte davalar ve yargılanmalarda hukuk bilmenin, hukukçu olmanın faydalı olacağına inandığını anlattı.

Ahmet Cevdet Paşa ve Ali Fuat Başgil'den çok etkilendiğini vurgulayan Şentop, gençlere kitap önerilerinde bulundu.

Şentop, iyi hukukçulara, iyi yetişmiş gençlere her zaman Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı olduğunu ifade ederek, dünyada tartışılan konuların da hukuk üzerinden tartışıldığını kaydetti.

Gençlere yaptıkları işi sevmeleri tavsiyesinde bulunan Şentop, üniversite tercihi konusunda şehir, okul ve alanın önemine dikkati çekti.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Bu tür programların faydalı olacağına inanıyorum"

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Şentop, geçen yıl da bu programa katıldığını hatırlattı.

Programın, gençlerin üniversite tercihiyle ilgili fikirlerinin oluşmasına katkıda bulunmak için düzenlendiğini anlatan Şentop, şöyle konuştu:

"Ben hukukçuyum, dolayısıyla hukukla ilgili kendi hayatımdan bazı örnekler vermek suretiyle meslekle ilgili kendilerine fikir vermeye çalıştım. Ben bu tür programların faydalı olacağına inanıyorum. Tabii zor bir süreç, liseyi bitirdi gençlerimiz. Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok önemli, kritik bir aşama, tercih aşaması… Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Önümüzdeki yılların birçok alandaki öğrencilerini, daha sonra akademisyenlerini, meslek erbabını buradaki gençler arasından göreceğiz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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