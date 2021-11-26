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TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

26.11.2021 16:38

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara karşı önyargı, tahammülsüzlük ve ayrımcılığa karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara karşı önyargı, tahammülsüzlük ve ayrımcılığa karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı'nın açılışında konuşan Şentop, "İslam coğrafyasının gündeminin merkezinde maalesef kriz, çatışma ve hukuksuzluklar yer almaktadır. Başta Filistin ve Kudüs davamız olmak üzere, bölgemizde yaşanan ve çözümleri ancak ortak adımlarla mümkün kılınabilecek sorunları ele almamız ve uluslararası gündemin üst sıralarında tutmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Şentop, "Müslümanlara karşı önyargı, tahammülsüzlük, ayrımcılıkla en yoğun bir şekilde karşılaşarak baskı ve zulüm altında din ve kimliklerini muhafaza eden bu kardeşlerimize yönelik ilgi ve desteğimizi hassasiyetle muhafaza etmemiz gerektiğine inanıyorum. İSİPAB olarak bu kardeşlerimizin mağduriyetlerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından takip edecek mekanizmaları hayata geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim." diye konuştu.

"Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır." diyen Şentop, dünyada 2 milyara yaklaşan nüfusuyla ve stratejik coğrafyalarda yaşamanın önemiyle Müslümanların dünya ekonomisindeki gücü ve tesirindeki eksikliği üzerine uzun uzun düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Şentop, "Birlik olmanın, beraber hareket etmenin sağlayacağı manevi ve maddi gücün farkındayız. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız icap ediyor. İhtilafa düştüğümüzde, gücümüzün azalacağını, rüzgarımızın, havamızın azalacağını Rabbimiz beyan ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin iki dünya savaşı yaptığını ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren barışıp, anlaşarak ortak değerleri ve menfaatleri öne çıkardıklarını ve bu şekilde güçlendiklerini aktaran Şentop, geçmişte ve bugünde birbiriyle çatışma ya da ayrışma için sebepleri olmayan Müslüman ülkelerin de bir araya gelerek adil bir dünya kuruluşu için mücadele vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Şentop, şunları kaydetti:

"Birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım, başkalarına, başkalarının kararlarına bakmak yerine istişare edip ortak menfaatlerimizi gözeten kararları biz verelim. Eğer biz kendi sorunlarımızı çözmez isek biz kendi kararlarımızı vermez isek o sorunları çözmek için başkaları gelip bizim coğrafyalarımızı ateş çemberi içine alıp kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışacaklardır."

İSİPAB olarak Filistin davasındaki dayanışmanın sarsılmadan devam edeceğine hiçbir kuşkusu olmadığını kaydeden Şentop, "Yarım asrı geride bırakan İslam İşbirliği Teşkilatının kuruluş amacını teşkil eden Filistin Davası, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs-ü Şerif'in müdafaası; yani 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması hala en mühim meselemiz, en büyük mücadelemizdir." dedi.

Şentop, "Üç semavi dinin kutsal mekanlarının yan yana durduğu, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı barındıran, Peygamberler şehri Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası, sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için önemli bir görevdir." diye konuştu.

Afganistan'ın, Suriye'nin, Yemen'in ve daha nicelerinin içinden geçtiği zorlu durumlara ilişkin ortak bir tavırla hareket etmeleri gerektiğine işaret eden Şentop, şöyle devam etti:

"İslam ülkelerinin güvenlik ve istikrarına, halkların barış ve refahına katkı sağlamak için gerek insani ihtiyaçların karşılanması gerekse aralarında ihtilaf yaşayan kardeşlerimizin aralarının bulunması, barıştırılması hususlarında İSİPAB olarak öne çıkmamız, yapıcı ve yol gösterici bir tutum benimsememiz gerekiyor."

Şentop, " Güney Asya'da Rohingyaların Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz bırakıldığı izolasyonun sona ermesi ve Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk Azınlığı ile Uygur Müslümanlarının temel hak ve hürriyetlerinin korunmasının da büyük önem taşıdığını" kaydetti.

"Vatanlarından, memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin durumuna çare olabilmek için azami dayanışma ve iş birliği gerektiren konularda tek ses olmamız elzemdir. Bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortak çaba ve gayret hem Müslüman hem de insan olmanın bir gereğidir." diye konuşan Şentop, İSİPAB'ın bu kapsamda kendilerine İslam dünyasının meseleleri ve dertleri ile ilgili verimli ve faydalı bir meşveret zemini sunduğunun altını çizdi.

Bölgede yaşanan gelişmeler göz önünde tutulduğunda İSİPAB'ın gelecek dönemde daha aktif ve girişimci bir tutum benimsemesi gerektiğini vurgulayan Şentop, "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" konulu 16. İSİPAB Konferansı'nın da 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenleneceğini hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Mustafa Şentop, Parlamento, Madrid, TBMM, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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