TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Balkanlar için katkı sağlamayı sürdürecek" - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Balkanlar için katkı sağlamayı sürdürecek"

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, çeşitli kurumlarımız vesilesiyle gerek Kuzey Makedonya'ya gerek Balkanlar'da birçok belediyeye burada yaşayan halkın refahı için gereken katkıyı sağlamayı sürdürecektir.

TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, çeşitli kurumlarımız vesilesiyle gerek Kuzey Makedonya'ya gerek Balkanlar'da birçok belediyeye burada yaşayan halkın refahı için gereken katkıyı sağlamayı sürdürecektir." dedi.

Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen törende, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Gevgeli Belediyesine hibe edilen çöp kamyonunun anahtarını Belediye Başkanı Saşo Pockov'a teslim etti.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, IBU Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan Ademoski, IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Gevgeli Belediyesine hibe edilen çöp kamyonunun Kuzey Makedonya'ya haziran ayında yaptığı ziyaret sırasında gündeme geldiğini söyledi.

Kamyonun TBB Başkanı ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TBB Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katkılarıyla gönderildiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye, Kuzey Makedonya'nın kadim dostudur. Hem ikili ilişkiler bakımından hem de Kuzey Makedonya'nın uluslararası alanda birçok platformda, kurumda, kuruluşta yer alması için Avrupa ve Kuzey Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi için Türkiye desteğini çok yakın bir şekilde ifade ediyor. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkileri belki tek bir olayla anlatmak mümkün. Kuzey Makedonya kendi ismiyle bağımsızlığı ilk ilan ettiği zaman onu ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Dolayısıyla bu kadar yakın, dostane, samimi bir ilişki var iki ülke arasında. Bu ilişkinin birçok boyutu var ama bu ilişkiyi daha derinleştiren husus Türkiye'de bugün Kuzey Makedonya toprakları içinde doğmuş, büyümüş veya en azından babaları, dedeleri, dedelerinin babaları bu topraklarda doğmuş, büyümüş, yaşamış insanlar var."

Ülkeye önceki gelişinde Vrapçişte ve Mavrova-Rostuşe belediyelerine çöp kamyonu ve iş makinesi hibe edildiğini dile getiren Şentop, TBB ve birçok Türk kurumunun Balkanlarda birçok belediyeyle yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye çeşitli kurumlarımız vesilesiyle gerek Kuzey Makedonya'ya gerek Balkanlar'da birçok belediyeye burada yaşayan halkın refahı için gereken katkıyı sağlamayı sürdürecektir." diye konuştu.

İBU'nun kampüsünün sadece Balkanların değil Doğu Avrupa'nın en iyi, en yeni ve en gelişmiş üniversite kampüslerinden olduğunu belirten Şentop, üniversitenin Kuzey Makedonya için eğitim ve sunmuş olduğu imkanlar bakımından çok büyük bir kıymet ifade ettiğini söyledi.

Üniversitenin gelişmesi için Türkiye'nin her türlü imkan ve desteği vermeye gayret ettiğini anlatan Şentop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile IBU arasında tıp dahil sağlık bilimleri alanında birlikte çalışma ve ortak eğitim verme üzerine protokol imzalandığı bilgisini verdi.

Pockov da ihtiyaç duyulan bir zamanda gelen söz konusu hibe için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şentop aracın anahtarını Pockov'a teslim etti.

Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı ziyaret etti

Öte yandan, Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Salih Murat'ı ziyaret ederek, bu göreve getirilmesi dolayısıyla kutladı.

Murat'ın bu kurumun başkanlığına seçilmesinin Türk toplumu bakımından önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şentop, bunun Kuzey Makedonya'nın çok kültürlü ve demokratik anlayışının da tezahürü olduğunu kaydetti.

Mustafa Şentop, Makedonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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