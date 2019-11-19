TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ile Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.

Şentop'un Hong-Ghi ile görüşmesine Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal ile görüşmesinde Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de hazır bulundu.

Kabuller basına kapalı gerçekleşti.