TBMM Başkanvekili Adan, Beşiktaş'ta STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Allah'ın birliğine inandığım gibi inanıyorum ki Türkiye'nin yanında olmayan bir kesim var. Bunlara bakmayacağız ama pazar günü bu kalabalık burada toplanıyorsa değerli hanımefendilerin de olduğu toplantılarımız hırsızın, arsızın, bölücülerin nefesini kesecektir ve inanıyorum ki çok daha büyük bir Türkiye bizi beklemektedir." dedi.

Adan, MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar İstişare Toplantısı"na katıldı.

MHP'nin gücünü milletten alan bir kültüre sahip olduğunu belirten Adan, "Bizim Allah'tan ve sizden başka kimsemiz yok, MHP Türk milletinden başka hiç kimseden destek istemeyen ve sadece irfanını milletinden alan bir geleneğe sahiptir. ABD veya dışarıyla üç-beş kuruş para kazandığı için aklı dışarıda olanlarla bizim işimiz yoktur. Şükreden, devletine dua eden, alın teriyle geçinen çoluğunu-çocuğunu yetiştirenlerden başka kimseden de oy talebimiz yoktur." diye konuştu.

Adan, büyükelçilerin özür dilemesinden üzüntü duyanların, sabah-akşam doların yükselişiyle Türk parasının ne kadar itibar kaybettiğini ve "Bir an önce seçime gidelim" diye bağıranların dolar düşünce de üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hatta iki TV kanalı adeta yas tuttu. Yahu sen Türkiye'den mi yanasın, başka bir yerden mi, kimden yanasın?' Benim gibi uzun yıllardır Türk siyasetinin içinde olan biri için 'Türkiye'nin yanında veya değiller?' gibi bir soruyu sorması içimi incitiyor ama Allah'ın birliğine inandığım gibi inanıyorum ki Türkiye'nin yanında olmayan bir kesim var. Dolar 7 puan aşağı düşmüş, herkesin kutlaması gerekirken 'Dolar neden, nasıl düştü' diye üzülenler var. Dolayısıyla Türkiye ne yaparsa yapsın hangi doğruların mücadelesini verirse versin karşımızda olanlar var. Bunlara bakmayacağız ama burada pazar günü bu kalabalık burada toplanıyorsa değerli hanımefendilerin de olduğu toplantılarımız hırsızın, arsızın, bölücülerin nefesini kesecektir ve inanıyorum ki çok daha büyük bir Türkiye bizi beklemektedir."

"Türkiye'nin en büyük teşkilatı, Ülkü Ocakları'dır"

Millettin kullandığı oyların manevi bir sorumluluğu olduğunu işaret eden Adan, "15 Temmuz 2016'da Türk devletine karşı büyük bir hareket oldu ve Türk devletinin Genel Kurmayı, Milli İstihbarat Teşkilatı basıldı, bu milletin TBMM'si bombalandı basıldı. Göz bebeğimiz olan Özel Harekata bomba attılar ve Özel Harekata mensup insanımızı yakıp-yıktılar. Köprüde askerimiz polisimize, polisimiz askerimize kurşun sıkıyordu. O gün üç hilalli bayrağın lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey bombalar atılırken 'Önce Allah, sonra devlet' iradesini ortaya koydu ve Cumhur İttifakı'nı inşa etti." ifadelerini kullandı.

Adan, MHP'nin kurulduğu andan itibaren iki temel meselesi olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu meselelerden biri bu ülkede ezanı ve bayrağı hür Türkiye, diğeri de hiç kimsenin paradan dolayı namerdin önünde boyun eğmediği Türkiye'dir. Bizim meselemiz onurlu, gururlu yaşayan, ailesine, çocuklarına ve geleceğine güven duyan bir Türkiye'dir. Milliyetçiliğimizin ana ekseni buradadır ve 12 Eylül öncesi hareketimize karşı değil, Türkiye'ye karşı komünist ve bölücü hareketlere emin olun dünya siyaset tarihinde görülmeyecek fedakarlıkları yapan hareket yine MHP olmuştur. 2 bin 500'e yakın Ülkücü gencimiz 'Allah, bayrak ve devlet' dediği için bölücülerce şehit edildiler. Türkiye'yi bölmek isteyen bu Amerikalılar da Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen PKK'ya tank, silah gönderip bütün dünyanın önünde kongrelerinde 2-3-4 yüz bin dolar gibi rakamlarda bütçe oluşturup, PKK'ya para veriyorlar.

İstanbul'un işgalinde, ilk baskın yapılan yer Türk Ocağı oluyor. Bugün de Amerika'daki senatörler geçenlerde 'Ülkü Ocakları terör örgütü müdür, değil midir?' şeklinde bir önerge hazırladı. 15 Temmuz kalkışmasına öncülük yapmış olanlar hain çiftliğinde cirit atarken, 'Bu ülkenin 80 vilayetine eşkıya başkanının heykelini yapacağım.' diyen bölücü lideri için 'Neden hapishanede' diye ABD'liler dertlenirken, bu ülkenin bir karakoluna taş atmamış masum olan Ülkü Ocakları'nı araştırmaya başladılar. Çünkü dünyanın hangi imkanını verirlerse versinler Ülkü Ocakları'nı bitirmeden, bu ülkeyi bölemezler. Ülkü Ocakları sizin evlatlarınız, vatan-millet deyince 'Kim var' demeden yola çıkan ve hayatını ortaya koyan Türkiye'nin en büyük teşkilatı Ülkü Ocakları'dır."

"Cumhur İttifakı, nefesimizi kesenlerin nefesini keserek yürüyüşüne devam ediyor"

Adan, Türkiye'nin nefesinin kesilmek istendiğini dile getirerek, "Türk milletinin oksijen alanları Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'dur. Burada bizim sözümüzü ve nefesimizi kesmek istiyorlar ama Allah'a şükürler olsun ki Cumhur İttifakı hem nefesini kestirmedi hem de nefesimizi kesenlerin nefesini keserek yürüyüşüne devam ediyor." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın karargahının Afrin olduğunu dile getiren Adan, şunları kaydetti:

"Afrin'de 7-8 bin PKK'lı Amerika ve Avrupa ülkelerinin verdiği silahlarla tanzim olmuş ve şekillenmiş, Türkiye'yi vuruyor. Beşiktaş'ta, Taksim'de, Ankara'da, Antalya'da bombalar patladı adeta Türkiye'yi kan gölüne döndürmek için Afrin'den gelip vuruyorlardı. Türk devleti, Cumhur İttifakı, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan karar verdi, milletimizin evlatları Afrin'e girdi fakat ana muhalefet partisi, 'Afrin'de ne işimiz var' diye bağırdı. Biz oraya girmeseydik bugün bu toplantı olmazdı. 'Muhalefet yanımızda mı, değil mi, asıl mesele Türkiye'nin yanında mı, değil mi?' bunu sorgulamak lazım. PKK ve dağdaki eşkıyaların başları, 'Teskereye hayır' diye bağırdı. İçim incinerek söylüyorum ki ezanı ve bayrağı hür bir Türk devletini kurmuş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti de 'Tezkereye hayır' diyerek bölücülerle beraber birleşti. Onların bu ülkeyi yönetmeye ne hakları var söyler misiniz? MHP İl Başkanımızın değindiği gibi seçildiğinden bu yana İBB Başkanıyla görüşen varsa elini kaldırsın, belediye başkanını İstanbul bulamıyor ki vatandaş görüşebilsin. Gelelim anketçilerin yalanına, sizleri kaç kişi aradı 'Kime oy vereceksiniz' diye ki her gün bir anket yayınlıyorlar, bu algı propagandasına inanmayınız. Kumbaralı bir saat gibi para verenin düdüğünü çalan yapılardır. Biz milletimizden güç alarak, her zaman hizmetinizdeyiz."

Celal Adan, bütün teşkilatların kapısının vatandaşa açık olduğunu vurgulayarak, "Türkiye hiçbir meselesini birlik olmadan çözemez çünkü birlik varsa Türkiye'nin meselesi çözülür, biz birlik ve beraberlikten yanayız." dedi.

Toplantıya, partinin MYK üyeleri, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ile MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç da katıldı.