TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı (2) - Son Dakika

İYİ PARTİLİ TATLIOĞLU: REFORM YAPACAKSANIZ BÜTÇEYE KOYARSINIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumunun ardından, İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, bütçelerin demokratik bir temel hak olduğunu vurguladı. Tatlıoğlu, 2021 bütçesi ile ilgili eleştirilerini dile getirerek, "Bu bütçeyi hazırlayan arkadaki siyasi kadronun enerjisinin tükenmişliği her halükarda belli. Zaten bu bütçe sevk edildikten sonra düşünün, bir ülkede bütçeyi sevk ediyorsunuz, sonra arkadan usulca reform konuşmaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Atı çıkarıyorsunuz koşturmaya, arkadan siz başlıyorsunuz koşmaya. Böyle samimi bir düşünce olduğuna inanıyor musunuz? Reform yapacaksanız bunu bütçeye koyarsınız, herkes de bilir, dünya alem de bilir; bu bir reform bütçesidir. Bu, bir bütçe vizyonundan yoksun, belki de tarihin bilinen en düşük profilli bütçesi" dedi.

MHP 'Lİ AKÇAY: TÜRKİYE'NİN FERASETİ ÖRNEKMHP Grubu adına ilk sözü alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay , 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin performans esasına göre hazırlandığını, performans esaslı program bütçesi sayesinde kamu hizmetleri ile kaynak tahsisleri arasında güçlü bir bağın kurulacağını ve toplumun beklentilerini öne çıkaracağını söyledi. Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelenin devlet-millet bütünleşmesiyle başarılı ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Akçay, "Avrupa, yaşlı hastalarına ölüm protokolleri imzalatırken, devletimiz, her yaştan vatandaşına ihtimam göstermektedir. Sosyal devlet anlayışıyla hastalarımıza teşhis, tedavi ve tedarik imkanları ücretsiz sağlanmaktadır. Batılı ülkeler korsanlık peşinde koşarken, Türkiye, 180'den fazla ülkenin yardım çağrısına karşılık vermiştir. Türkiye'nin vefası, merhameti ve feraseti dünyaya örnek olmaktadır" dedi. ' PKK 'YA SIRTINI YASLAYARAK ÇIKAR UMMAK SİYASET DEĞİL'Akçay, CHP'li milletvekilleri Ünal Çeviköz ve Ali Mahir Başarır 'ın, tepkilere neden olan açıklamalarna ilişkin " Siyaset , kör dövüşlere teslim edilmeyecek kadar önemli, ucuz siyasetlere kurban edilmeyecek kadar kıymetlidir. Siyasi motivasyonunu polemiklerden, demagojilerden devşirmek, yabancı ülkelere, terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya sırtını yaslayarak çıkar ummak siyaset değildir. Ülkemizin değerlerine ve kurumlarına düşmanca hakaret etmek ne siyasettir, ne de muhalefettir. Siyasetçi gücünü ve referansını Atlantik ötesinden, Avrupa'dan değil millet iradesinden almalıdır. Bir siyasetçi düşünün ki yaptığı bir açıklamayla 'Türkiye Libya 'da çizgiyi aştı.' diyerek kendi ülkesini itham ediyorsa ve aynı kişi 'Türkiye Libya'da Birleşmiş Milletlerin kararlarına uymuyor.' diyerek Türkiye'yi şikayet edip, hedef gösteriyorsa bu sözleri nasıl yorumlayacağız? Bu açıklamadan bir gün sonra Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine, Yunan komutanın talimatıyla Alman savaş gemisi tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak Akdeniz 'de baskın yapılmıştır. Şu tesadüfe bakın ki bu siyasetçinin birlikte siyaset yaptığı bir siyasi arkadaşı yapılan bu baskını savunarak baskıncılara adeta meşruiyet sağlamaya çalışıyorsa bunu neyle izah edeceğiz? 'Türkiye Azerbaycan 'a silah yardımı yaptı, cihatçı gruplar gönderdi.' iftirasını atarak Macron'a ve yabancı ajanslara malzeme verdiler. 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok, hukuk ve demokrasi yok, yatırım yapmayın' anlamında sözler sarf ettiler. Libya'daki Türk askerini lejyonere benzettiler. Geçmişte yaptığı açıklamayla Doğu Akdeniz 'deki faaliyetlerimize de karşı çıkan kişi ' Ordu Katar 'a satıldı.' diyebildi. Türkiye'ye ve Türk milletine, Türk ordusuna karşı organize ve senkronize bir şekilde bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça ortadadır" ifadelerini kullandı. 'BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİ DESTEKLEYECEĞİZ'MHP grubu adına ikinci sözü alan Grup Başkanvekili Levent Bülbül de, MHP olarak görüşülmekte olan bütçe kanun teklifini destekleyeceklerini belirterek, "2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış olan bütçe kanun teklifi kamu dengelerinin iyileştirilmesini, kamu maliyesi alanında ele alınmış olan, elde edilmiş olan kazanımların korunmasını amaçlamaktadır" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA,