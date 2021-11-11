TBMM'de Kobani tartışması - Son Dakika

TBMM'de Kobani tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emperyalist ve siyonistlerin Ermeni terör örgütünün yerini alan, ASALA'nın yerini alan, PKK'ya nasıl talimatlar yağdırdığı bizzat PKK elebaşı tarafından ortaya konmuştur. Bu konuda vekalet savaşı yürüten PKK ve onların yardakçıları bilsinler ki asla ve kata sözde Kürdistan adı altında Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail Projesi'ne milletimiz de devletimiz de asla geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Grup önerisi sırasında 'Kobani' tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kobani davasının iddianamesine atıf yaparak, "İddianamede aynen yer aldığı üzere -gerçekten, değerli hatipler biraz önce bunları dile getirerek itiraz etselerdi- ülke genelinde olayların tek tek anlatıldığı iddianamede, aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il, 96 ilçede yasa dışı gösterilerin başlatıldığı, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasının kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldığı hatırlatıldı. Ayrıca olaylarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı, 197 okulun yakıldığı, 269 kamu binasının tahrip edildiği, bin 731 ev ve iş yerinin yağmalandığı, bin 230 aracın kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi. Bunun üzerine başta örgütün sözde üst düzey yöneticisi 'Bese Hozat' denen katilin, eli kanlı katilin, adı Hülya Oran olmak üzere 'PKK, KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticilerinin çağrılarına HDP eş başkanları ve MYK üyeleri, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Kongresi ve bazı siyasiler destek verdi' diye kaydedildi" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kobani davasının kumpas davası olduğunu iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Açık bir şekilde Kobani olayları denilen bu olaylarda, 6-8 Ekim olaylarında HDP Eş Başkanları ve MYK'si, en üst karar organı bütün halkımızı alan tutmaya, sokağa ve her türlü isyana teşvik etmiştir. Dolayısıyla bu konuda en ufak bir tereddüt de söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Sonuç itibarıyla, Sayın Hatibimiz de grubumuz adına konuşan Değerli Milletvekilimiz de bir vakayı, tespitleri kronolojik olarak ortaya koymuş, hiçbir sataşmada bulunmamıştır. Ancak şunu ifade etmek isterim ki: Emperyalist ve siyonistlerin Ermeni terör örgütünün yerini alan, ASALA'nın yerini alan, PKK'ya nasıl talimatlar yağdırdığı bizzat PKK elebaşı tarafından ortaya konmuştur. Bu konuda vekalet savaşı yürüten PKK ve onların yardakçıları bilsinler ki asla ve kata sözde Kürdistan adı altında Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail Projesi'ne milletimiz de devletimiz de asla geçit vermeyecektir."

Akbaşoğlu, çözüm sürecine atıf yaparak, "Bu, devlet aklının, stratejik hakikaten, toplumun huzuru, devletin bekası için çok önemli stratejik bir karardır. Dedik ki: 'Siyasi parti olarak siz PKK'dan ayrışın, demokratik siyasetle halkın taleplerini gündeme getirin ve silahlar gömülsün, üzerine beton dökelim. Asla ve kata terör devam etmesin ve dış güçleri, Siyonistleri, emperyalistleri aradan çıkararak Milli İstihbarat Teşkilatımızla milli ve yerli anlamda 84 milyon insanın bekası tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet noktasında hep beraber bir olalım'. Söylediğimiz budur. Çözüm süreci de budur. Çözüm süreci devlet aklının bir gereğidir ve demokratik siyaseti herkese açmanın şiddete, teröre mesafe koymanın çağrısıdır. Siz ne yaptınız? Siz işte, Duran Kalkan'ın söylediği gibi emperyalistlerin maşalığını kabullenenlerle yolunuzu ayırmadınız. Ayırın diyoruz, ayırın diyoruz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)