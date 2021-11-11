Üye Girişi
TBMM'de Kobani tartışması - Son Dakika

TBMM'de Kobani tartışması

11.11.2021 19:29
TBMM'de Kobani tartışması

TBMM'de Kobani tartışması yaşandı.

TBMM'de Kobani tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emperyalist ve siyonistlerin Ermeni terör örgütünün yerini alan, ASALA'nın yerini alan, PKK'ya nasıl talimatlar yağdırdığı bizzat PKK elebaşı tarafından ortaya konmuştur. Bu konuda vekalet savaşı yürüten PKK ve onların yardakçıları bilsinler ki asla ve kata sözde Kürdistan adı altında Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail Projesi'ne milletimiz de devletimiz de asla geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Grup önerisi sırasında 'Kobani' tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kobani davasının iddianamesine atıf yaparak, "İddianamede aynen yer aldığı üzere -gerçekten, değerli hatipler biraz önce bunları dile getirerek itiraz etselerdi- ülke genelinde olayların tek tek anlatıldığı iddianamede, aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il, 96 ilçede yasa dışı gösterilerin başlatıldığı, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasının kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldığı hatırlatıldı. Ayrıca olaylarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı, 197 okulun yakıldığı, 269 kamu binasının tahrip edildiği, bin 731 ev ve iş yerinin yağmalandığı, bin 230 aracın kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi. Bunun üzerine başta örgütün sözde üst düzey yöneticisi 'Bese Hozat' denen katilin, eli kanlı katilin, adı Hülya Oran olmak üzere 'PKK, KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticilerinin çağrılarına HDP eş başkanları ve MYK üyeleri, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Kongresi ve bazı siyasiler destek verdi' diye kaydedildi" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kobani davasının kumpas davası olduğunu iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Açık bir şekilde Kobani olayları denilen bu olaylarda, 6-8 Ekim olaylarında HDP Eş Başkanları ve MYK'si, en üst karar organı bütün halkımızı alan tutmaya, sokağa ve her türlü isyana teşvik etmiştir. Dolayısıyla bu konuda en ufak bir tereddüt de söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Sonuç itibarıyla, Sayın Hatibimiz de grubumuz adına konuşan Değerli Milletvekilimiz de bir vakayı, tespitleri kronolojik olarak ortaya koymuş, hiçbir sataşmada bulunmamıştır. Ancak şunu ifade etmek isterim ki: Emperyalist ve siyonistlerin Ermeni terör örgütünün yerini alan, ASALA'nın yerini alan, PKK'ya nasıl talimatlar yağdırdığı bizzat PKK elebaşı tarafından ortaya konmuştur. Bu konuda vekalet savaşı yürüten PKK ve onların yardakçıları bilsinler ki asla ve kata sözde Kürdistan adı altında Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail Projesi'ne milletimiz de devletimiz de asla geçit vermeyecektir."

Akbaşoğlu, çözüm sürecine atıf yaparak, "Bu, devlet aklının, stratejik hakikaten, toplumun huzuru, devletin bekası için çok önemli stratejik bir karardır. Dedik ki: 'Siyasi parti olarak siz PKK'dan ayrışın, demokratik siyasetle halkın taleplerini gündeme getirin ve silahlar gömülsün, üzerine beton dökelim. Asla ve kata terör devam etmesin ve dış güçleri, Siyonistleri, emperyalistleri aradan çıkararak Milli İstihbarat Teşkilatımızla milli ve yerli anlamda 84 milyon insanın bekası tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet noktasında hep beraber bir olalım'. Söylediğimiz budur. Çözüm süreci de budur. Çözüm süreci devlet aklının bir gereğidir ve demokratik siyaseti herkese açmanın şiddete, teröre mesafe koymanın çağrısıdır. Siz ne yaptınız? Siz işte, Duran Kalkan'ın söylediği gibi emperyalistlerin maşalığını kabullenenlerle yolunuzu ayırmadınız. Ayırın diyoruz, ayırın diyoruz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

TBMM'de Kobani tartışması

Kobani, Terör, TBMM, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM'de Kobani tartışması - Son Dakika


Son Dakika

Millilerin idmanında farklı görüntüler! Kalecilerin taktığı gözlüğün sebebi anlaşıldı 19:47 Millilerin idmanında farklı görüntüler! Kalecilerin taktığı gözlüğün sebebi anlaşıldı Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi 19:35 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap 19:05 Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap
Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek 17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım 16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi

Son Dakika Haberleri
20:05 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı
19:47 Millilerin idmanında farklı görüntüler! Kalecilerin taktığı gözlüğün sebebi anlaşıldı
19:44 Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var
19:41 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
19:34 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi
19:32 Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:13 Galatasaraylı yönetici tarih verdi! Fatih Terim belgeseli Ocak 2022'de izleyicinin karşısına çıkacak
19:05 Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap
18:48 3 yaşındaki Müslüme'den dünden beri kayıp olarak aranıyor
18:47 Ali Koç'tan çok konuşulacak Fatih Terim göndermesi: Doğal bir koruma kalkanı var
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı         
20:05
Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 20:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de Kobani tartışması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement