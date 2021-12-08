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TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi - Son Dakika

TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi

08.12.2021 13:06

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gergin başlayan bütçe görüşmelerinde doz iyice arttı. CHP'li Erkan Aydın'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik Sezgin Baran Korkmaz sözleri üzerine yumruklar havada uçuştu, Meclis'te oturuma 10 dakika ara verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında çıkan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Tartışmanın, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sataşmasının ardından çıktığı belirtildi.

OTURUMA 10 DAKİKA ARA VERİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın söz aldı. Aydın'ın elindeki Sezgin Baran Korkmaz fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Uçağına bindin" ifadesin kullanması, Soylu'nun da Aydın'a "Sahtekar" diye karşılık vermesinin ardından vekiller ayaklandı. İki parti vekillerinin yumruk yumruğa kavgası nedeniyle oturuma 10 dakika ara verildi.

TBMM'de milletvekilleri arasında yumruklu kavga! Oturuma ara verildi

"SAYIN BAKAN, DOKULMAZLIĞI KALDIRIN"

Siyaset bilimci James Clarke'ın, "Bir siyasetçi gelecek seçimi düşünür, bir devlet adamıysa gelecek nesilleri düşünür." sözlerini kullanarak Bakan Soylu'ya dönen Aydın'ın gerginlik yaratan sözleri şu şekilde:

"Eğer Sayın Bakan, gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil, gelir burada TBMM'de 'önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra bir soruşturma komisyonu açın ve gelin bunları cevaplayın' derdi. Ancak o ne yaptı, mayıs ayından beri hala suç duyurusunda bulunacak. 7 aydır bekliyoruz. Sayın Bakan, o dokunulmazlığı kaldırın. Bu şekilde bir şey olmayacağını biliyoruz"

TBMM'de milletvekilleri arasında yumruklu kavga! Oturuma ara verildi
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Aydın, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi - Son Dakika
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