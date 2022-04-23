TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti

23.04.2022 14:21

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de kutlamaları kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de kutlamaları kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Meclis'te kutlamaları kabul etti.

Törene; AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkenvekilleri İsmail Tatlıoğlu ile Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin genel başkanları, genel başkan yardımcıları ile genel sekreterleri, TBMM üyeleri ile Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı.

TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti
TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti
TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti
TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti

YORUMLAR
500
Çocuklar 'hayır' oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var! Çocuklar 'hayır' oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, Mustafa Şentop, 23 Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da çocuklara top fırlattığı anlar gündem oldu
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement