TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Toplantısı

TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Türkiye şu an en genç nüfusa sahip ülkelerden birisidir. Gençliğimiz zenginliğimiz ama yaşlanan nüfusumuzu da zenginliğimiz haline getirebiliriz." dedi.

Çalık, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu toplantısında, çalışma esaslarına ilişkin üye milletvekillerine yönelik yaptığı açıklamada, grubun TBMM'de tüm siyasi partilerden oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin, 1994 yılında Avrupa ülkeleri ile imzaladığı Kahire Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının tarafları arasına girerek çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsatan Çalık, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu'nun bu program çerçevesinde 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlediğini ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Kalkınma hedeflerinin başında yoksullukla mücadele ve anne-çocuk sağlığının geldiğini belirten Çalık, "OECD ülkelerinin 30 yılda ulaştığı hedefe biz 10 yılda çok rahat şekilde ulaştık. 2000 yılında 187 ülkenin imzalamış olduğu kalkınma hedeflerinin 8'ine çok erken ulaşmış ender ülkelerden birisiyiz. Özellikle anne-bebek ölüm oranlarında 2000 yılı ile bugünü karşılaştırdığımızda ciddi farklılıklar karşımıza çıkmaktadır. Bugün anne ölümlerinin yüz binde 15'e, bebek ölümlerinin binde 7'lere gerilediği bir Türkiye var ve bu konuda sağlık reformlarının çok ciddi etkisi var." dedi.

Öznur Çalık, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu'nun temel hedefinin nüfus dinamikleri olduğunu, buna ilişkin verilerin yakından takip edildiğini anlattı.

Türkiye nüfusunun her geçen dönem yaşlandığını vurgulayan Çalık, "Şu anda yaşlı nüfus oranımız yüzde 8'dir. Türkiye şu an en genç nüfusa sahip ülkelerden birisidir. Gençliğimiz, zenginliğimiz ama yaşlanan nüfusumuzu da zenginliğimiz haline getirebiliriz. Bu vesileyle alınacak tedbirler konusunda grubumuzun sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

Çalık, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli hedefler arasında yer aldığını, yoksullukla mücadele kapsamında yoksul vatandaşların gelir seviyesini yükseltme amacıyla çalışıldığını söyledi.

BM'nin 2015 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17 maddeden oluştuğunun, şu an Türkiye'nin tüm maddelerde önemli bir yol katettiğinin altını çizen Çalık, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir çevre de bizim için çok önemli. Çevre ile alakalı hassasiyetlerimizi beraber düşünerek çözüm yolları üretebiliriz. Ayrıca aile planlaması, üreme sağlığı ve cinsel sağlık... Özellikle gençlerimizin cinsel sağlık konusunda bilgilendirilmesi, gençlik merkezlerinin oluşturulması çok önemli. Üreme sağlığı konusunda anne ve bebek ölümlerinin azaltılması ve sağlık konusunda bilgilendirilmesi konularını da birlikte takip edelim istiyorum. Aile planlaması konusunda da isteyenin istediği kadar çocuğa sahip olması bizim için önem arz ediyor. Yani kısıtlayıcı bir tavrı doğru bulmuyoruz. Planlama desteği isteyenlere de destek verilmesi hususu göz önünde bulundurulmalı. Kadın ve kız çocuklarının statülerinin geliştirilmesi de çok önemli. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmış bir Türkiye var. Bin yıl kalkınma hedeflerine erken ulaşan ülkelerden birisi olduğumuzu söylerken bu konunun altını özellikle çizmek isterim. Çocuk hakları konusunda da hassasiyetimiz had safhadadır. Bu konudaki eksiklerimizi de hep birlikte konuşalım istiyorum. BM'nin belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri bizim için de çok önemli. Hangi çalışmalar yapılması gerekiyorsa bunu birlikte konuşup hayata geçirmek istiyoruz."

Çalık, daha sonra grup üyelerine Türkiye'nin özellikle Afrika'da yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.