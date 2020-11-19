TCMB politika faizini 475 baz puan artırdı

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 475 baz puan artırdı. TCMB para politikasında sadeleşmeye giderek, "güçlü" parasal sıkılaştırma vurgusu yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da Lütfi Elvan'ın getirilmesinin ardından yapılan ilk Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artışı kararı çıktı.

TCMB açıklamasında "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir" denildi.

Kararda "Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır" denilerek para politikasında sadeleşmeye gidildiği belirtildi.

Güçlü sıkılaştırma vurgusu

Karar metninde "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Parasal duruşun sıkılığının, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Faiz artışı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Reuters'ın anketine göre TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmesi bekleniyordu.

Kararın öncesinde 7.71 seviyesinde olan Dolar/TL karar sonrasında 7.59 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalara sinyal verilmişti

Ekonomi yönetiminin değişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlattıklarını belirtmesi ve Naci Ağbal'ın göreve gelir gelmez Merkez Bankası olarak tüm politika araçlarını etkin ve şeffaf bir şekilde kullanacaklarını vurgulamasıyla piyasalarda olumlu bir hava esmeye başlamıştı.

Öne çıkan bu söylem son bir haftadır kurları rekor seviyelerden aşağı çekmiş, Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kazanmıştı.