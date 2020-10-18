Tebriz'de Azerbaycan'a destek gösterisi - Son Dakika

İran'ın Tebriz şehrinde Azerbaycan'a destek gösterisi yapıldı. Göstericiler, İran ile Ermenistan arasında bulunan Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılmasını istedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan İşgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. İran'ın Tebriz kentinde bulunan tarihi Tebriz Çarşısı'nda bir araya gelen onlarca kişi Azerbaycan'a destek gösterisi düzenledi. İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılması çağrısı bulunda göstericiler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" ve "Norduz Sınır Kapısı kapatılmalıdır" sloganları attı. Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıldı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)