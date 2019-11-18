Son Dakika Haberleri: "Tedavi masrafları karşılanacak" haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu
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"Tedavi masrafları karşılanacak" haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

"Tedavi masrafları karşılanacak" haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sefertaş ailesiyle görüştü Başkan Çalkın, "Tayyip dedesinden yardım isteyen Efecan'a sessiz kalamazdık" Küçük Efecan Başkan Çalkın'a sarılarak gözyaşlarına boğulduKARS - İhlas Haber...

"Tedavi masrafları karşılanacak" haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sefertaş ailesiyle görüştü

Başkan Çalkın, "Tayyip dedesinden yardım isteyen Efecan'a sessiz kalamazdık"

Küçük Efecan Başkan Çalkın'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu

KARS - İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın servis ettiği, "Karslı çocuğun feryadı: "Tayyip dede lütfen kurtar beni!" başlıklı haberi ses getirdi.

Haberin ardından harekete geçen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, aileyi ziyaret ederek bilgi aldı. Tayyip dedesinden yardım isteyen Efecan Sefertaş'ın çağrısına sessiz kalmalarının söz konusu olmayacağını belirten Çalkın, Efecan için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Kars'ta doğuştan kalça çıkıklığı bulunan ve bir kez ameliyat olan 13 yaşındaki çocuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemesi yetkilileri de harekete geçidi. İl olarak Sefertaş ailesiyle görüşen AK Parti çalışkan genç Başkanı Adem Çalkın, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Sefertaş ailesinin yaşadığı gecekonu eve geldi. Burada aileyle görüşerek, ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Çalkın, "Efecan'ın haberini gördüğüm zaman sizle irtibata geçtim. Valiliğimizde bununla ilgili çalışmayı başlattı, bunu biliyorum. Valimizle görüştüm. Efecan'ın Balta Limanı Hastanesi'nde ameliyat olması gerekiyor. Bununla ilgili bazı sıkıntıları var. Allah nasip ederse Sağlık bakanı ile bunu görüşüp, daha önceki bir tarihe aldırıp, inşallah kardeşimizi ameliyat ettireceğiz" dedi.

"Efecan'ın hastane masraflarını Çalkın karşılayacak"

Efecan Sefertaş'ın hastane masraflarını kendisinin karşılayacağını kaydeden Başkan Adem Çalkın, "Onun masraflarını ben şahsım karşılayacağım. Valimizle görüştüm. Valimiz de üzerine düşeni yapacak. Biz hep beraber bu sese duyarsız kalamayız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanı olduğu partisinin İl Başkanıyım, Tabi Burada Tayyip Erdoğan davet edilince hemen gelmek gerekiyordu. Bizde inşallah Efecan'a elimizden gelen yardımı yapacağız" diye konuştu.

Başkan Çalkın'ın kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Efecan Sefertaş, "Tayyip dedeme çok teşekkür ederim. Ben bu durumdan kurtardığı için" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Duygulu anların yaşandığı ziyarette anne Esin Sefertaş'ta "Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin" dedi.

Tedavi masrafları karşılanacak haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı, Adem Çalkın, AK Parti, Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:03 Kaynak: İHA
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