Tekfen Filarmoni, turne gelirini Ukrayna'daki çocuklara bağışlayacak - Son Dakika
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Tekfen Filarmoni, turne gelirini Ukrayna'daki çocuklara bağışlayacak

10.03.2022 18:05
Tekfen Filarmoni, turne gelirini Ukrayna'daki çocuklara bağışlayacak

Müzik yoluyla barışa hizmet etmek amacıyla 1992 yılında kurulan Tekfen Filarmoni, Ukrayna'daki insani kriz nedeniyle, mart turne bilet gelirlerini UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktaracağını açıkladı.

Müzik yoluyla barışa hizmet etmek amacıyla 1992 yılında kurulan Tekfen Filarmoni, Ukrayna'daki insani kriz nedeniyle, mart turne bilet gelirlerini UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktaracağını açıkladı.

Kuruluşunun 30. yılına zengin bir programla başlamaya hazırlanan Tekfen Filarmoni, mart ayı turne gelirini Ukrayna'daki çocuklara yardım adına gönderecek.

Topluluk, İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştireceği bahar turnesinde Ukraynalı piyanist Alexander Romanovsky'yi de ağırlayacak. "Olağanüstü bir icracı" olarak bahsedilen Romanovsky, Sergey Rahmaninov'un 2 No'lu Piyano Konçerto su'nu konserlerde seslendirecek.

Turne kapsamında İzmir ve Ankara konserlerinin biletleri "Biletinial", İstanbul konserinin biletleri ise "Passo" üzerinden satın alınabiliyor.

Tekfen Filarmoni, 23 Mart'ta İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 24 Mart'ta Ankara CSO Ada Ankara'da ve 26 Mart'ta ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verecek.

Tekfen Filarmoni daimi şefi Aziz Shokhakimov'un yönetiminde gerçekleşecek konserlerde, Sergey Prokofyev'in "Romeo ve Juliet Süitleri"nden seçkiler ve Sergey Rahmaninov'un "2 No'lu Do minör Piyano Konçertosu" dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekfen Filarmoni, Tekfen'in Kurucu Onursal Başkanı olan Nihat Gökyiğit'in vizyonuyla, bundan tam 30 yıl evvel barışa hizmet etmek amacıyla kurulmuştu. Bu amaçla kurulan bir sanat kurumunun, bugünkü savaşa karşı bir duruş sergilemesi ve elinden geldiği ölçüde somut bir eylemde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bir dünya çatı örgütü olan UNICEF aracılığıyla, Ukrayna'daki çocuklara yardım eli uzatacağız. Tesadüfe bakın ki konserde seslendireceğimiz eserler iki büyük Rus besteci olan Rahmaninov ve Prokofyev'e aitken, solistimiz ise müthiş bir piyanist olan Ukraynalı Alexander Romanovksy. Kısaca 'savaşma, müzik yap diyoruz'. Çünkü tüm insanlığın anladığı tek ortak dil müziktir, müzik evrenseldir."

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki ise şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki çocukların bugün barışa ihtiyacı var. Geçtiğimiz sekiz yıldır süren çatışmalar, temas hattının her iki tarafındaki çocuklara derin ve kalıcı zararlar verdi. Artan şiddet nedeniyle ülkedeki 7 buçuk milyon çocuğun durumu her dakika kötüye gidiyor. Sadece 7 gün içinde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çocukların ve ailelerin acil insani yardıma ihtiyacı her saat dramatik bir şekilde tırmanıyor. UNICEF krizin başladığı günden beri Ukrayna ve komşu ülkelerde çalışıyor; ortaklarıyla birlikte çatışmalardan etkilenen bölgelere güvenli su taşıyor, sağlık, hijyen ve acil durum eğitim malzemeleri ulaştırıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlıyor ve acil yardım için belediyelerle birlikte çalışıyor. Konseri izleyecek herkes Tekfen Vakfının aracılığıyla Ukrayna'daki çocuklara acil insani yardım ulaştırılmasını destekleyecek. Tekfen Vakfına ve dinleyicilere bu destek için şimdiden çok teşekkür ederiz."

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Ukrayna, 23 Mart, Müzik, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekfen Filarmoni, turne gelirini Ukrayna'daki çocuklara bağışlayacak - Son Dakika


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