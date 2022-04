Tekin Bingöl: "Ankaragücü'nün Maçlarına Ev Sahipliği Yapabilecek Merkezde Stad Yok. Ankaragücü'ne, Ankara Spor Severlerine Büyük Bir Haksızlık" - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumu ve Cebeci İnönü Stadyumuna giderek inceleme yaptı. Bingöl, " Türkiye'nin ve Ankara'nın çok önemli takımlarından olan Ankaragücü, önümüzdeki sezonda tekrar Süper Lig'de olacak ama Ankaragücü'nün maçlarına ev sahipliği yapabilecek merkezde stat yok. Kilometrelerce uzaktaki küçücük statlarda maçlarını yapmak zorunda kalan Ankaragücü'ne, Ankara spor severlerine büyük bir haksızlık" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bingöl, TBMM'de Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifinin görüşülmesinin öncesinde Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumu ve Cebeci İnönü Stadyumu alanlarında inceleme yaptı. Bingöl, yıkılan stat alanlarındaki çalışmalara ve AKP'nin vaatlerine karşın Başkentin stadsız kalmasını TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getirdi.

Tekin Bingöl, 19 Mayıs Stadyumu önünde şöyle konuştu:

"ANKARAGÜCÜ'NE, ANKARA SPOR SEVERLERİNE BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

"Burası yıllarca Türkiye ve Ankara sporuna ev sahipliği yapmış olan Ankara 19 Mayıs Stadı'nın alanı. Burada yer alan 19 Mayıs stadı Ankara'da birçok kulübün tarihi maçlarına ev sahipliği yaptı. Yine on binlerce gencin sporcu yetişmesinin merkeziydi adeta. 2018 yılında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burayı 55 bin kişilik yeni stat yapmak üzere bir proje açıklamıştı. Seçim yatırımı olarak açıklanan bu projenin üzerinden tam dört yıl geçti, buraya hiçbir şey yapılmadı. Stat yıkıldı, nihayet 2021 yılında eski AKP Milletvekili şimdinin Ankaragücü Kulübü Başkanı stadın temellerini 2022 yılı içerisinde atılacağını ve stadın 42 bin kişilik olacağını ifade etmişti ama gelin görün ki, ne 2021 yılında temel atıldı, şimdi 2022 yılının dördüncü ayındayız. Yapılan bir açıklama ile buraya yapılacak yeni stat için 500 milyonluk bir ödeneğin ayrıldığından bahsedildi ama halen daha ortada hiçbir şey yok. Bu cüzi ödemeyle buraya 42 bin kişilik bir stadın yapılması mümkün değil, dolayısıyla buraya bir an önce burada bu stat projesinin mutlaka ve mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin ve Ankara'nın çok önemli bir takımlarından olan Ankaragücü yeniden çok kısa bir süre içerisinde bir başarı hikayesine imza attı ve önümüzdeki sezonda tekrar Süper Lig'de olacak ama Ankaragücü'nün maçlarına ev sahipliği yapabilecek merkezde stat yok. Uzaklara giderek maçlarını yapacak. Bu da o vefalı, en kötü günlerinde dahi takımını terk etmeyen Ankaragücü taraftarlarını zora sokacak. Kilometrelerce uzaktaki küçücük statlarda maçlarını yapmak zorunda kalan Ankaragücü'ne, Ankara spor severlerine büyük bir haksızlık. Bu nedenle bir an önce vakit geçirmeden buradaki stadın yeniden inşa edilmesi zorunluluk haline geldi."

Bingöl, Cebeci İnönü Stadyumu önünden ise şöyle seslendi:

"BUGÜN, CEBECİ İNÖNÜ STADI'NIN YERİNDE YERLER ESİYOR; TOKİ'NİN RANT UĞRUNA NELER YAPACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

"Burası Cebeci çayırı. Bu çayır, 1920'li yıllarda Ankara'nın çok önemli spor kulübü olan Ankaragücü'ne ev sahipliği yapmış ve yıllarca Ankaragücü bu çayırda, bu sahada maçlarını gerçekleştirmişlerdir. Nihayet bir 19 Mayıs günü 1963'te bu çayıra yeni bir spor sahası hazırlamak adına temelleri atıldı ve Cebeci İnönü Stadı inşa edildi. Bu stat o yıllarda büyük başarılara imza atan Ankara Demirspor, Hacettepe kulüplerinde maçlarının yapıldığı önemli statlardan bir tanesiydi. Gelin görün ki, AKP iktidarının diğer adı olan yıkım iktidarı özelliği ile buraya da göz dikti ve nihayet Cebeci İnönü stadı yıkıldı. TOKİ'ye devredildi, TOKİ zaman zaman farklı projelerle burayı gündeme getirdi. Bugün, Cebeci İnönü Stadı'nın yerinde yerler esiyor ve ilerleyen günlerde burada TOKİ'nin rant uğruna neler yapacağını hep birlikte göreceğiz."