Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı - Son Dakika

Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı, System.String[]

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

İl İdare Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği belirtildi.

Fiziksel temas ve solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı aktarılan açıklamada, "Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda, eski CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto için bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı hatırlatıldı.

Bu tür eylemlerin Tekirdağ'da düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcılar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ile güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüsle mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran saat 08.00'den, 17 Haziran saat 08.00'e kadar 3 gün süreyle, Tekirdağ'da ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek, ile girişlerin sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, Tekirdağ'da ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il sınırları içerisinde düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş poster asma gibi etkinliklerin yasaklanmasına, alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı - Son Dakika

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