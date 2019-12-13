Tekirdağ'da tinerle soba tutuşturmak isterken yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da tinerle soba tutuşturmak isterken yaralanan işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken kıyafetlerinin yanması sonucu yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da tinerle soba tutuşturmak isterken yaralanan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken kıyafetlerinin yanması sonucu yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB), çalıştığı fabrikada sobayı tinerle tutuşturmak isterken yaralanan Erhan Cumart (60), tedavi gördüğü İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cumart'ın cenazesi, Kapaklı ilçesindeki Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Cumart'ın yakınlarının yanı sıra Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram katıldı.

ÇOSB'de mutfak malzemeleri üreten fabrikanın marangoz bölümünde, 10 Aralık'ta, sobayı tinerle yakmak isteyen Erhan Cumart'ın (60) kıyafetleri alev almış, fabrikanın bahçesine koşan Cumart'ın üzerindeki alevler, yardım sesleri üzerine koşan diğer işçiler tarafından su ve yangın söndürme tüpüyle söndürülmüştü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Cumart, ardından İstanbul'a sevk edilmişti.

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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