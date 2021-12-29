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"Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

"Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi" tanıtıldı

29.12.2021 15:49

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınma için kararlılıkla yola devam ettiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınma için kararlılıkla yola devam ettiklerini söyledi.

Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hazırlanan "Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi"nin tanıtımı için Çorlu'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Trakya'nın ülke sanayisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sanayi odaklı kalkınma sürecinin hızla devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Birçok yerde yeni organize sanayi bölgeleri açılıyor. Salgının en etkili olduğu 2020 yılında herkes küçüldü neredeyse biliyorsunuz ama biz ülke olarak büyüdük. Bu yılın ilk üç çeyreğinde büyüme rakamlarıyla inşallah 2021'i de çift haneli büyümeyle kapatacağız." dedi.

Dönmez, son dönemde finans piyasalarındaki hareketlerin konjonktürel olduğunu, yakın zamanda rahatlama yaşanacağını vurgulayarak, "Dünyada da bir çalkantı var. Çok olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. O yüzden de çok takılmamanızı tavsiye ediyorum. Elbette sizlerin işlerini etkiliyor olabilir ama mümkün mertebe biraz daha orta ve uzun vadeli kanalize olursanız bizim açımızdan da sizin açınızdan çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Bakanlık olarak piyasada yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Devlet olarak biz elimizden geldiği kadar kamu ve finans, kamusal ve finansal birçok araç kullanıyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınma için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yatırımcılarımız ve girişimcilerin düşük maliyetlerle finansmana erişiminin de farkındayız. Bu finansmana erişimin dışında aslında teminat problemlerinin de çok farkındayız. Özellikle KGF üzerinden getirilen bazı uygulamalar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son dönemde sanayiye verdiğimiz destekler de bu konulara, yani düşük finansman, finansmana erişim ve aynı zamanda bu teminat konusunda önemli çalışmalar yaptık."

Dönmez, Bakanlığın sağladığı ulusal destekler dışında uluslararası desteklerden de işletmelerin faydalanmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

"Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi"nin Avrupa Birliği ile yapılan bir proje olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"3 milyon avroluk bir proje Türkiye Cumhuriyeti devleti için hiçbir şey aslında. Yani Avrupa Birliği'nin parasına da çok ihtiyaç yok ama burada önemli olan birlikte çalışma, yani yurt dışı, Avrupa ülkeleriyle, Amerika ile gelişmiş ülkelerle bir arada çalışma kültürü. Bu verimli kültürün dijitalleşmeye yayılması bizim açımızdan çok önemli. O yüzden de uluslararası projelere çok önem veriyoruz. Katılım öncesi mali yardım aracındaki, IPA aracında olabildiğince sanayinin iyiliği için, sanayinin daha rekabetçi olması için kullanıyoruz. Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon avro verildi."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya'da imalat sanayinin rekabet gücünü artırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Özellikle KOBİ'lerin ihracatını artırmak için çalıştıklarını söyleyen Şahin, "2020 yılında ilk defa ihracat yapan firmalarımız 65 milyon dolar ihracat yaparken, 2021 yılında 85 milyon dolara ulaştı. Bu kapsamda 200'ün üzerinde firmaya ihracat danışmanlığı verdik." dedi.

Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, oda başkanları ve sanayiciler katıldı.

Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı
Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi tanıtıldı

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ekonomik Kalkınma, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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