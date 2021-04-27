'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR' - Son Dakika

'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'

27.04.2021 13:20

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vakaları 30 ile 50 yaş arasındakilerin oluşturduğunu söyledi.

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vakaları 30 ile 50 yaş arasındakilerin oluşturduğunu söyledi. Kalkan, 600 bin civarında test ve 300 bin aşılama yaptıklarını belirterek, vaka sayılarının kısıtlama ile gelecek haftadan itibaren azalmasının beklendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iller için her 100 bin nüfusa göre 17- 23 Nisan'da açıkladığı vaka haritasında Tekirdağ'daki vaka oranı, 772,20'ye yükseldi. Türkiye'de vaka artıiı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen kentte tedbirler de sıklaştırıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vaka sayılarını azaltmak için sağlık ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, bugünü kadar 600 bin civarında PCR testi yaptıklarını ve 300 bin kişiyi de aşıladıklarını söyledi. Kalkan, Gerçekten çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Aşılanan yaş gruplarımızda gerek servis hastalarımız gerek yoğun bakım hastalarımızda sayıların azaldığını söyleyebiliriz. Vakalarımızda bir miktar artış görülmekle birlikte hafta başı sonuçlarının yansımasıydı. Şimdi giderek bir grafik çizdiğimizi görmekteyiz. İbrenin önümüzdeki hafta aşağı doğru ineceğini beklemekteyiz dedi.

VAKALAR 30- 50 YAŞ GRUBUNDA

İl Sağlık Müdürü Kalkan, aşılanmaları ve kurallara uymaları ile yaşlılar grubundaki vakaların azaldığını dile getirerek, Genç nüfusumuzda 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda da biraz daha yoğunluk gözlemlemekteyiz. Sahayı hiçbir şekilde boş bırakmıyoruz. Hep başından beri büyük bir özveriyle sağlık çalışanlarımız hizmet yürütmekte. Yaşlılarımızın yüzde 80'ini aşılamış durumdayız. Türkiye'dekine paralel bir şekilde İngiliz mutantı baskın durumda. Yüzde 75-80'ler civarında Tekirdağ'da da gözlemlemekteyiz. Hep sözünü ettiğim gibi kurallara riayet gerçekleştiğinde biz bunun yansımalarını 10-15 gün içinde hastanelerimizde görmekteyiz. Yoğun bakımlarımız önceki haftaya oranla daha iyi durumda diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, çocuklarda belirgin artış gözlendiğini de belirterek, Çocuklarımızda özellikle mevsimsel grip benzeri salgınlarda gördüğümüz gibi gribal hastalık, grip benzeri semptomlar gözlemlemekteyiz. Burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, hafif ateş şeklinde şikayetlerle hastalığı daha rahat geçirdiklerini gözlemliyoruz dedi.

'SAĞLIK SİSTEMİ KENDİNİ REHABİLİTE EDECEK'

Kapanma süreci ile ilgili tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden İl Sağlık Müdürü Kalkan, Sağlık sistemi kendisini rehabilite edebilecek, arkadaşlarımız gerçekten yoruldular. Özveriyle büyük bir desten yazıyor gerçekten tüm sağlık çalışanlarımız. En azından karşılıklı olarak bu empatiyi de hissedebileceğimiz bir dönem olacak, diye düşünüyorum diye konuştu.

Vakaların büyük bölümünün misafirlikten kaynaklandığını aktaran Kalkan, Başından beri 'Covid'i misafir etmeyelim' demiştik. Misafirperver milletiz, anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım, kurallara riayet edelim ve inşallah Covid'i atlattığımız günlerde birbirimizi ağırlayalım, diyoruz. İstanbul'un yanı başında sanayi kenti olan Tekirdağ'ın bu sebeple İstanbul ile sürekli alışveriş halinde olmasından ötürü koronavirüs vakaları sürekli artış gösterdi dedi.

'HERKES RAHAT HAREKET EDİYOR'

Tekirdağ'da yaşayan ev kadını Burcu Demir de çoğu kişinin salgın yokmuş gibi davrandığını belirterek, Bir vatandaş olarak çok tedirgin durumdayız. Biz daha rahat bir yaşam sürmek istiyoruz. Tabi ki bunun yolu da bizlere en büyük görev daha da dikkat etmek; ama maalesef ki şöyle bir dışarı baktığımda insanlarımız öyle bir alışveriş telaşına düşmüş ki iğne atsan yere düşmezdi. Zannedersiniz ki koronavirüs yok, hastalık yok. Herkes rahat bir şekilde alışveriş yapıyor. Biz böyle devam edersek özgür bir hayata kavuşacağımızı zannetmiyorum. Önlemlerimizi alırsak yarınlara daha iyi geliriz, diye umut ediyorum diye konuştu.

Esnaftan Bekir Sönmez ise Vaka sayıları artmaktadır, korkuyoruz. İnsanlar hiçbir şekilde yasaklara uymuyor. Yasakların gelmesi mantıklı; çünkü kimse kurallara uymuyor dedi.

'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'
'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR'

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TEKİRDAĞ'DA VAKALARI, 30 İLE 50 YAŞ ARASINDAKİLER OLUŞTURUYOR' - Son Dakika


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